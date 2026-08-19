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半夜不用求人煮！ 台北星級飯店「銷魂牛肉麵」限時買1送1 提早外帶2碗現省破半價
牛肉麵突然變熱搜？ 搭上近期社群超夯的「半夜想吃牛肉麵」熱潮，台北中山九昱希爾頓逸林酒店館內人氣餐飲「La Salle森酒吧」祭出超狂好康，平日外帶經典原味「逸林牛肉麵」直接享買一送一！
被老饕推爆的「逸林牛肉麵」人氣居高不下，以悉心熬製湯底，入口濃郁甘醇且帶有辛香清甜，精選牛腱與牛筋歷經 90 分鐘細火慢滷，呈現軟嫩化口卻仍保有彈牙嚼勁的絕妙口感，搭配Q彈滑順的手工拉麵，每一口都吸附滿滿濃醇湯汁。
行家吃法絕對不能錯過，激推一定要加「獨門秘製辣醬」與「手炒酸菜」，微麻微辣的重口味層次，讓美味瞬間翻倍！
想搶便宜快看，即日起至9月24日止，凡於每週一至週五期間前往La Salle森酒吧外帶經典原味「逸林牛肉麵」，即享「買 1 送 1」優惠價2碗 650 元，麵食控手刀提早外帶備貨，半夜想吃牛肉麵不用求人了！
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