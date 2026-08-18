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台北大巨蛋美食再+1！ 壽司郎超夯「DIGIRO數位店」8/22試營運 極上鮪魚大腹40元+開幕滿額送限定周邊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
壽司郎DIGIRO數位迴轉店進駐台北大巨蛋。圖／台灣壽司郎提供
壽司郎DIGIRO數位迴轉店進駐台北大巨蛋。圖／台灣壽司郎提供

話題不斷的台北大巨蛋商場再迎重量級美食進駐，台灣壽司郎宣布全新「DIGIRO 數位迴轉壽司店鋪」8月22日正式試營運，慶祝新店開幕，品牌祭出超狂雙波段限定優惠！

進駐台北大巨蛋主商場B2的「壽司郎 遠東 GARDEN CITY 大巨蛋店」，占地約 96.4 坪、規劃了 146 個客席。店內最大特色在於引進了壽司郎新一代的「DIGIRO」數位用餐系統，座席前配置大型互動螢幕，並支援雙人同時滑動點餐。

壽司郎DIGIRO數位迴轉店進駐台北大巨蛋。圖／台灣壽司郎提供
壽司郎DIGIRO數位迴轉店進駐台北大巨蛋。圖／台灣壽司郎提供

壽司郎DIGIRO數位迴轉店進駐台北大巨蛋。圖／台灣壽司郎提供
壽司郎DIGIRO數位迴轉店進駐台北大巨蛋。圖／台灣壽司郎提供

配合新門市試營運，壽司郎分兩階段推出高 CP 值的限定餐點回饋粉絲：

．首波主打（8/22～8/28）： 人氣王「生鮭魚 2+1 貫」祭出超殺特價 60 元，鮭魚控絕對不能錯過。

．第二波接力（8/29～9/4）： 油脂豐富的「極上鮪魚大腹」只要 40 元優惠價，同場更加映「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」特價 30 元，甜鹹一次滿足。

壽司郎DIGIRO數位迴轉店進駐台北大巨蛋。圖／台灣壽司郎提供
壽司郎DIGIRO數位迴轉店進駐台北大巨蛋。圖／台灣壽司郎提供

現場還同步祭出 3 大開幕限定活動（限內用）：

好康一：大巨蛋限定資料夾免費送

8月22日起，結帳出示FB按讚畫面且單筆消費滿400元，即可免費獲得「遠東 GARDEN CITY 大巨蛋店限定資料夾」1 個（數量有限，送完為止）。

好康二：滿額送最高 80 元折價小卡

8月22日至8月28日期間，單筆消費折扣後滿400元以上，即贈送折價小卡 1 張（內含40元、60元、80元折價額度），下次消費滿300元即可折抵，使用期限至9月30日止。

好康三：兒童集點加倍送

8月22日至9月4日試營運期間，帶小朋友到店用餐，兒童集點卡直接加贈1點（每人每日限加贈一次）。

壽司郎DIGIRO數位迴轉店進駐台北大巨蛋。圖／台灣壽司郎提供
壽司郎DIGIRO數位迴轉店進駐台北大巨蛋。圖／台灣壽司郎提供

壽司郎 遠東 GARDEN CITY 大巨蛋店

．地址： 台北市信義區忠孝東路四段505號B2（遠東 GARDEN CITY 大巨蛋）

．營業時間：

8/22～9/4 試營運期間： 12:00－21:00（最後點餐 20:30）

9/5 起正式營業： 週日～週四 11:00－21:30、週五～週六 11:00－22:00

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壽司郎 台北大巨蛋 DIGIRO

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隨著大巨蛋「遠東Garden City」商場棟盛大試營運，壽司郎「遠東GARDEN CITY大巨蛋店」也將於8月22日展開試營運。店內以「DIGIRO數位迴轉壽司」數位化店型為主軸，為在台第5間數位化店舖。店內結合巨幕點餐、數位壽司迴轉鏈、互動趣味遊戲3大特色，並規劃空間約96.4坪、位席數146席，提供數位餐飲體驗新選擇。

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