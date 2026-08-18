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免費加碼「戶外BBQ」！士林人氣Buffet「中秋BBQ」不加價 懶人福音「炭火肉串、台式烤物」限定10天吃爆
Buffet免費加碼「戶外BBQ」！台北士林萬麗酒店自助餐廳「戶外BBQ」9月限定登場，炭火味十足，不用忙備料、忙生火即可直接開吃，中秋儀式感也能輕鬆Get！
中秋節烤肉不用忙手忙腳！台北士林萬麗「士林廚房」9月指定晚餐時段18:00-21:00免費加碼「戶外BBQ」，限定日期為9/4-9/5、9/11-9/12、9/18-9/19、9/25-9/28。從經典肉串、香腸、蔬菜到台式烤物統統吃得到，成人每位$1,880+10%、兒童每位$940+10%。餐點內容依當日供應為準。
特別一提的是，活動當日如遇雨天，BBQ將改於室內餐檯呈現。
此外，即日起至12/31，平日午、晚餐時段用餐，成人及半價孩童每位加碼贈「鱈場蟹腳+南非活鮑魚」；假日午、晚餐則送「海大蝦+半隻龍蝦」，需提前3日預訂（不含用餐日）。
台北士林萬麗酒店 士林廚房
地址：台北市士林區福林里中山北路五段470巷8號1F
訂位電話：02 8861-2389 #11611
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