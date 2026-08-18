免費加碼「戶外BBQ」！士林人氣Buffet「中秋BBQ」不加價 懶人福音「炭火肉串、台式烤物」限定10天吃爆

又一家老字號美食即將熄燈！在台南開業超過一甲子的知名傳統早宵夜老店「豆奶宗」，稍早於臉書貼文宣告，因租約到期即將於11月暫停營業，消息一出，立刻吸引許多客人不捨留言，有人說「我要哭了！學生時期最好的回憶~」、「什麼！我的沙茶蛋餅啊！」。

2026-08-18 14:06