凌晨3點想吃甭麻煩別人！ 台北「宵夜牛肉麵」名單特搜：牛肉麵節金牌、米其林必比登、這家24小時不打烊

半夜三點肚子咕嚕嚕叫，突然好想來一碗熱氣蒸騰的牛肉麵？近日Joeman與前女友蕭伊分手風波延燒，網路上掀起一陣「凌晨牛肉麵」的熱烈話題，其實半夜嘴饞真的不用委屈自己、更不用麻煩別人起床到家裡幫忙煮！

宵夜之都台北，藏著許多專為夜貓族打造的深夜牛肉麵名店。從全天候24小時不打烊的西門平價戰神、榮獲台北牛肉麵節金牌的潮流新勢力，到米其林推薦的靈魂辣牛油老店與搭配中式油條的特色吃法，幫大家一次蒐羅整理。

➤采宏牛肉麵｜24小時不打烊！西門町老字號平價守護神

西門町老字號「建宏牛肉麵」，價格平易近人，是老饕族的最愛，如今關店讓人錯愕。圖／聯合報系資料照

位在萬華西寧南路、鄰近西門町與北門商圈的「采宏牛肉麵（原建宏牛肉麵）」，絕對是台北夜貓族最熟悉的宵夜老朋友。全天候24小時不間斷營業，不論是凌晨3點還是清晨5點，隨時都能吃到熱騰騰的台式傳統牛肉麵。

．地址：台北市萬華區西寧南路7號

．營業時間：24小時營業

➤宵夜牛肉麵大王｜金牌認證！一路開到凌晨4點的潮流餐酒風麵館

圖／翻攝宵夜牛肉麵大王臉書

由「週末炸雞俱樂部」打造的全新品牌「宵夜牛肉麵大王」，自安和店開幕後便話題不斷，不僅拿下2025台北牛肉麵節紅燒組金牌，更在東區拓展二店，一路營業至凌晨4點，是半夜續攤聚會的新地標。

．地址：台北市大安區安和路二段74巷4號（安和店）、台北市大安區光武里大安路一段52巷7號（大安店）

．營業時間：17:30～04:00（最後點餐03:00，週一公休）

➤牛肉麵．雞湯｜雙重享受！連外媒都專程朝聖的東區排隊王

圖／翻攝牛肉麵．雞湯臉書

位於東區的「牛肉麵．雞湯」，以獨特的雙招牌組合擄獲無數夜貓的心，連國際知名美食雜誌《Bon Appétit》都曾專程來台拍攝報導。營業時間一路到深夜，非常適合加班、看深夜電影或跑趴後的能量補給。

．地址：台北市大安區市民大道四段85號（市民店）

．營業時間：18:00～03:30

林東芳牛肉麵。圖／聯合報系資料照

創立於1976年的「林東芳牛肉麵」是台北極具代表性的老字號之一，歷經三代傳承並多次獲得米其林必比登推介。店面營業至凌晨3點，即便錯過正常用餐時段，半夜依舊能品嚐到這碗經典美味。

．地址：台北市中山區八德路二段322號

．營業時間：11:00～03:00

➤江家牛肉麵永和豆漿｜中西混搭！現炸老油條泡入濃郁牛肉湯

圖／翻攝江家牛肉麵-光復店臉書

創立於1979年的「江家牛肉麵永和豆漿（光復店）」鄰近國父紀念館，營業時間從清晨6點跨越至凌晨2點，巧妙將傳統中式豆漿早點與牛肉麵結合，是周邊運動族與夜貓族的最愛食堂。

．地址：台北市大安區正聲里光復南路240巷1號

．營業時間：06:00～02:00

➤東引快刀手｜承襲松山老牌東引小吃店的深夜麵食精髓

圖／翻攝東引快刀手-光復店臉書

有濃郁牛肉麵與牛油香氣十足的拌麵外，店內種類繁多且入味的現切滷味小菜更是靈魂所在。6間分店承襲松山老牌東引小吃店的深夜麵食精髓，營業至凌晨 2:00，提供乾淨明亮的環境與道地台式深夜麵點。

．地址：光復總店：台北市光復南路54號

東湖店：台北市民權東路六段288號

南西店：台北市中山北路一段140巷9號

三重店：新北市重新路二段67號

中和店：新北市永貞路241號

林口店：新北市林口區文化二路一段66號-3

．營業時間：11:00～02:00

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」