得獎牛肉麵名店「撞名Joeman」！網友發問「有開到凌晨四點嗎？」　老闆回應了

Joeman「逼煮牛肉麵」爆料引發網友熱議，竟有「牛肉麵店撞名」被搜出，且是曾榮獲2024台北國際牛肉麵節銅牌的人氣名店，更有網友湧入評價「有開到凌晨四點嗎？凌晨四點會想吃麵」引出業者回應。

位於彰化員林這家「玖麵牛肉麵」受到Joeman話題延燒被網友搜出，店名恰巧與Joeman撞名，有眼尖網友發現後幽默留言「老闆要改凌晨四點營業嗎」、「老闆我喜歡在凌晨四點吃牛肉麵可以加開時段嗎」，意外引出業者現身回應表示「感謝玖粉特地來問凌晨4點 這樣老闆會爆肝啦 你找白天來品嘗比較健康」，並提醒下午有休息時間要避開。

這家「玖麵牛肉麵」曾獲2024台北國際牛肉麵節「清燉組銅牌」，在Google累積近200則評論與總分4.2顆星，饕客給評「牛肉麵是我在員林地區吃過算屬一屬二好吃的，湯頭也好喝」、「點了清燉牛肉麵，銅牌的選擇，湯頭爽口有淡淡的層次感」、「點了清燉牛肉麵，湯頭清澈見底卻韻味十足，喝得出老闆熬製3小時的用心」。

2024台北國際牛肉麵節鮮食組（清燉）競賽銅牌得主－玖麵牛肉麵「清燉牛肉麵」。圖／台北市商業處提供

玖麵牛肉麵

地址：彰化縣員林市新生里莒光路422號

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