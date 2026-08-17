麥當勞買1送1！「巧克力脆脆冰炫風」免費吃 本週App優惠一次看 還有肯德基「飲料免費續杯」內用限定至月底

麥當勞買一送一！本週App優惠來了，點套餐免費送KITKAT聯名款冰炫風，還有點香芋派送蛋捲冰淇淋的超強甜點組合；此外，肯德基還有隱藏版「免費續杯」活動至8月底，愛喝飲料的朋友可別錯過了難得的小確幸！

圖／麥當勞提供

麥當勞App本週優惠

麥當勞結合強品開賣祭出好康，像是買超值全餐送巧克力脆脆冰炫風、單點香芋派送蛋捲冰淇淋或$33小飲；另有買超值全餐送小杯玉米湯或小薯的優惠選擇；買一送一部分則有單點$38飲品、單點中杯無糖紅茶/無糖綠茶；以及可重複兌換的買超值全餐送大麥克沾醬一盒。以上優惠使用期限均至8/23。

KITKAT巧克力脆脆冰炫風。圖／麥當勞提供

香芋派。圖／麥當勞提供

肯德基內用限定「免費續杯」

即日起至8/31，肯德基推出內用限定「免費續杯」活動，於10:30-14:00午餐時段或17:30-20:00晚餐時段，內用個人套餐(A/B/C/XL餐)搭配冷飲可享套餐飲料免費續杯喝到飽。需注意的是，續杯限同原套餐飲料，不可更換或加價升級；適用飲料有可樂、七喜、檸檬紅茶、冰無糖紅茶、冰綠茶與蜂蜜紅茶；續杯時請拿原內用杯並出示發票或明細；不可共飲或外帶。部分餐廳不適用，門市名單請見下方活動圖片。

圖／摘自PK雙饗卡App

示意圖。圖／肯德基提供

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