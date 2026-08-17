西門町新開肉蟹煲「我的寶煲」！主打中國浙江醬香料理 開幕送9折券

台北西門町近期再添新美食，「我的寶煲」今年8月正式進駐昆明街，主打源自中國浙江一帶的肉蟹煲料理，將螃蟹、雞爪、馬鈴薯、年糕、豆腐等食材放入煲中燜煮收汁，讓濃郁醬汁包裹各式食材，成為聚餐共享的新選擇。

「我的寶煲」8月9日正式開幕，目前進入開幕慶活動，至8月31日到店消費，結帳即可獲得9折券。品牌也同步開放外帶服務，無論在家用餐、辦公室聚餐，或想與朋友分享，都能直接將肉蟹煲打包帶走。

圖／取自我的寶煲臉書粉絲團

招牌肉蟹煲以蟹肉鮮甜搭配濃郁醬香，從螃蟹、配料一路吃到白飯，也能搭配手工麵收尾。除了肉蟹煲之外，店內另有白飯、小食及飲品等選擇，適合多人一起點餐分享。

圖／取自我的寶煲臉書粉絲團

肉蟹煲是中國浙江一帶流行的煲類料理，「煲」不只是盛裝料理的鍋具，也代表將多種食材集中燜煮、燉煮並收汁的烹調方式。隨著湯汁逐漸濃縮，醬汁會均勻附著於螃蟹及各種配料，與火鍋、麻辣燙呈現不同風味。

圖／取自我的寶煲臉書粉絲團

「我的寶煲 肉蟹煲 台北西門店」位於台北市萬華區昆明街84號，每日11:00至22:00營業。

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