最強神級優惠碼！必勝客「個人比薩+薯金幣」只要89元 還有「199元大比薩、買大比薩送8塊烤雞」CP值爆表

隨著台北大巨蛋「Garden City」即將於8月22日開始試營運，來自日本的「金子半之助-天婦羅」也即將正式登台，於Garden City開設全台首間門市。另外「樂天皇朝」同樣也插旗Garden City，並推出一系列開幕優惠方案。

2026-08-17 15:38