最強神級優惠碼！必勝客「個人比薩+薯金幣」只要89元 還有「199元大比薩、買大比薩送8塊烤雞」CP值爆表
必勝客神級優惠碼！CP值爆表，必勝客單人獨享「個人比薩+薯金幣」只要89元，還有相當於買一送一的「買比薩送烤雞」與大比薩199元等超殺優惠，霸氣爽嗑不傷荷包。
個人比薩+薯金幣只要89元
只要手動輸入優惠碼【26584】或【26593】，即享外帶「1個6吋鬆厚比薩+1份薯金幣(小)」只要89元（原價160元）。薯金幣亦可換成1罐330毫升可樂或1杯玉米濃湯，優惠碼期限至8月底。
平日限定大比薩199元
平日限時至8/26，10種超值口味比薩任你選，輸入優惠碼【94199】即享199元優惠價。口味有夏威夷、蒜香起司燻雞培根、日式照燒雞、雙層美式臘腸、四小福、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、炙燒豬肉總匯、醬燒鮮蛤田園等。
App限定：買經典大比薩免費送8塊烤雞
PK雙饗卡App專屬，平日外帶單點大比薩299元，再加碼贈「BBQ烤雞8塊(4翅4腿)」或「厚燒醬烤BBQ(2腿2排)」，現省229元。優惠詳情與口味選擇依App顯示為主。
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