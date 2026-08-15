288元爽嗑披薩、炸物！ 平價火鍋「六扇門」首家「吃到飽」新店型曝光、「爆量香菜鍋」這天開搶

鍋控看過來！以超高CP值著稱的連鎖小火鍋霸主「六扇門」，不僅悄悄在雲林打造全台首間「288元吃到飽」新型態門市，8/20更在盛夏端出「香民香菜鍋」，隨鍋還附新鮮檸檬與豐富菜盤。此外，為了造福廣大宵夜族，全台「24 小時不打烊」分店已正式拓展至第5間，讓鍋控想吃都能隨時衝！

圖／六扇門提供

全台首間「吃到飽門市」插旗雲林！288元披薩、炸物無限狂夾

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六扇門「全台首間吃到飽」型態門市正式進駐雲林「西螺福興店」，店內全面升級自助吧規格，可享用新鮮時蔬、起司燒、鴨血、米血等各式鍋物配料與經典麵食無限取用，每人低消只要288元起，就能一次解鎖超過30款自助食材。

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最吸睛的莫過於熟食區，包含提供3至4款風味隨機現烤出爐的「現做披薩」；炸雞塊、香酥薯條、甜不辣等人氣「經典炸物點心」無限續；還有「飯後甜品」如冰淇淋、爆米花與多款冷熱飲品一應俱全。店內湯底多達12款，人氣冠軍「起司牛奶鍋」與香濃帶微辛的「椒心濃奶鍋」更是奶香控必點。

香菜控暴動！「香民香菜鍋」8/20登場，解鎖越式一鍋二吃

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挑戰味蕾極限！六扇門將於8月20日全台正式開賣全新鍋物「香民香菜鍋」售價 198 元(部分新型態門市 218 元)，提供越式清爽湯底，鍋內豪邁塞入「肉眼可見的大把新鮮香菜」，推薦自煮越式河粉吃法，隨鍋附上洋蔥、豆芽菜、九層塔與新鮮檸檬塊等，薦將冬粉煮熟吸飽湯汁後，盛入碗中拌入配菜並擠上新鮮檸檬汁，酸爽開胃讓人一試成主顧。

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還有限定好康加碼，凡點購香菜鍋即可免費獲得限量「香民認證貼紙」(4款隨機贈送，數量有限送完為止)，登錄活動還能再抽「香民駕到限量帆布袋」。

深夜開吃不怕沒位！全台「24小時營業門市」擴增至5家

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瞄準夜貓族群，六扇門目前已有5間門市升級為「24 小時營業」，無論是加班宵夜還是清晨想喝熱湯，都能享受自助吧泡麵、飲品與冰品吃到飽，包含有：台中市的太平店、大里店，苗栗縣中山店，台南市的永康永大店、永康中山店。

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