許光漢吃過！韓國3大燒肉名店「囕盈豚」登台北大巨蛋開台灣首店

韓國首爾知名韓式燒肉品牌「囕盈豚（남영돈）」即將正式登台。業者宣布，品牌將於2026年9月在台北大巨蛋1樓開設台灣首店，這也是囕盈豚首次跨足台灣市場。消息曝光後，立刻引起不少韓式燒肉愛好者討論，未來想吃這家首爾排隊名店，不必再特地飛韓國。

圖／取自囕盈豚ig粉絲團

圖／取自囕盈豚ig粉絲團

首爾人氣燒肉名店首次來台

囕盈豚位於首爾龍山區南營洞一帶，是近年韓國人氣極高的燒肉店之一，號稱韓國3大必吃名店。以炭火直烤豬肉聞名，在當地用餐尖峰時段經常需要排隊等待。品牌長期累積高人氣，也成為不少海外旅客赴韓必吃名單。

圖／取自囕盈豚ig粉絲團

此次台灣首店將由開展餐飲集團引進，選址於台北大巨蛋商場空間，店面約80坪、規劃約90個座位，預計8月正式開幕。

主打炭火烤豬肉 豬頸肉最受歡迎

囕盈豚的招牌特色在於使用炭火燒烤方式料理豬肉，主力品項包括豬頸肉、豬五花、豬頰肉等部位，其中又以豬頸肉最具代表性。透過炭火高溫燒烤，讓肉品外層帶有焦香與煙燻風味，搭配韓式醬料、泡菜、生菜與配菜一起享用，是品牌最具辨識度的用餐體驗。

圖／取自囕盈豚ig粉絲團

不少曾赴首爾用餐的旅客分享，囕盈豚的肉品厚切且油花分布均勻，加上店員代烤服務，讓整體口感與熟度更容易維持在最佳狀態。

韓國燒肉熱潮延燒台灣

近年韓式餐飲品牌持續擴大海外布局，從炸雞、咖啡、甜點到燒肉品牌陸續進軍台灣市場。囕盈豚此次選擇台北大巨蛋作為海外據點，也讓大巨蛋商圈的餐飲版圖再添新話題。

圖／取自囕盈豚ig粉絲團

隨著開幕時間接近，業者預料將吸引韓式燒肉族群與韓流粉絲前往朝聖。對於曾在首爾排隊等待囕盈豚的台灣旅客而言，未來在台北即可品嘗招牌炭火燒肉，也可望成為今年下半年台北餐飲市場的新一波排隊熱點。

圖／取自囕盈豚ig粉絲團

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