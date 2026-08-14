海鮮控手刀搶！ 台北最強「泰式Buffet」推隱藏版優惠 簡單1步驟「4人現折1000」爽嗑生食級干貝、泰奶霜淇淋
海鮮控必追！全台唯一泰式海鮮吃到飽「泰市場」祭出 8 月隱藏版省錢神招！即日起至8月31日，只要透過手機 APP 設定，結帳就能享有折價優惠，不論是兩人約會或四人聚餐都能現折，海鮮控快把握機會划算開吃！
作為全台首創的泰式海鮮 Buffet，餐廳嚴選台東成功漁港直送魚獲。「現流海鮮區」提供鮭魚、鮪魚、旗魚生魚片，以及甜蝦、胭脂蝦、干貝與季節螃蟹無限量供應；週末餐期更霸氣加碼高檔「松葉蟹腳」，滿足海鮮愛好者。
「熱食窯烤區」端出多達 30 道道地泰菜，包含厚實月亮蝦餅、椒麻雞、黃金咖哩蟹、清蒸檸檬魚與爐烤牛排。此外，還有鋪滿牽絲起司的「榴槤披薩」。
「南洋甜品區」提供彩虹娘惹糕、現做泰式嘟嘟糕，還能 DIY 加入黑糯米、紅毛丹等配料自製摩摩喳喳或泰奶霜淇淋。飲品區隨機供應泰式奶茶、芒果椰汁、羅望子酸梅汁與風味啤酒，全都能無限暢飲。
即日起至8月31日止，下載「晶華會」APP 並完成會員註冊，即可領取專屬優惠券。用餐結帳時出示畫面，即享平日午晚餐餐期兩人同行現折500元、四人同行現折1,000元。
泰市場
．地址：台北大直英迪格酒店 4 樓（捷運劍南路站步行 8 分鐘），
．電話：02-8502 6100
．價格：餐期原價平日午餐 1,380 元+10%、平日晚餐 1,580 元+10%，假日全天 1,980 元+10%。
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