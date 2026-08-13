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陳幸妤口袋名單曝光！ Google評論被翻出「全台僅2店家」她給5星評價 在地人秒懂讚爆

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
舊振南餅店 新光三越台南西門店。圖／翻攝Google map
舊振南餅店 新光三越台南西門店。圖／翻攝Google map

近期陳幸妤在Google評論上開撕前夫趙建銘引發熱議！ 隨著事件發酵，沒想到連她的「美食口袋名單」也被網友搜出，網友挖出陳幸妤過往的Google評論紀錄，發現她僅留下4則紀錄，卻默默給了台南2 家名店5星滿分。

有網友在 Threads 翻出陳幸妤的 Google 地圖帳號，發現她過去極少留評，總共僅 4 筆紀錄。不過位於「台南新光三越西門店的舊振南餅店」與「鉄火牛排」，竟雙雙奪得她親手給予的5星好評，引發不少老饕圍觀朝聖。

創立於 1890 年的百年老店舊振南，主打傳統漢餅與糕點伴手禮。名單曝光後，不少台南在地人留言大讚：「台南人結婚大餅首選」、「喜餅真的超有水準」，其中鹹甜適中的「香菇滷肉餅」更被眾多內行人點名為必吃當家招牌。而位於台南新光三越西門店的「鉄火牛排」也名列這份珍貴的5星清單中。

兩間同時被青睞的店家剛好都落腳於同一個購物地標，也讓網友笑稱台南西門新光三越簡直是「美食避風港」。甚至有其他饕客開玩笑發問：「好想知道她私下還會去哪家燒肉店，求繼續敲碗分享口袋名單！」

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舊振南餅店

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