一券踩點4大飯店吃到飽！ 「凱撒線上旅展」餐券下殺708元 加碼「買一送一」錯過等明年

吃貨們手刀記下！凱撒飯店連鎖將於8月17日至9月20日重磅推出「夏季線上旅展」，一口氣集結旗下4大超人氣餐廳推出聯合自助餐券，單張最低只要708元起，最高直接下殺約5.1折！

圖／凱撒飯店連鎖提供

凱撒推出的「聯合自助餐券」套券組，每套10張售價8,500元，並祭出「買1套送1張、買5套送10張」的超划算回饋方案，折算下來單張票券最低僅要708元起。票券靈活度極高，憑券可自由選擇前往以下4家餐廳享用平日午/晚餐：

-台北凱撒Checkers自助餐廳（主打豐富海陸饗宴）

-台北凱達百宴自助餐廳（匯集中西式佳餚與現點現做料理）

-台北新板希爾頓悅市集自助餐廳（原價1,250元+10%，持券享約5.1折最划算）

-板橋凱撒蓮花餐廳（泰式南洋料理點菜吃到飽）

圖／凱撒飯店連鎖提供

第4季「ITF台灣國際旅展」預計於10月中旬登場，屆時聯合餐券售價將進行調整。業者透露本次夏季線上旅展為「現行最優惠價格的最後一檔」，正好適合提前籌備中秋聚餐、企業送禮或年底好友聚會，想省預算的民眾絕對要抓緊時間撿便宜。

凡新加入會員即可領取指定自助餐廳或蓮花餐廳平日「買一送一」優惠券、中餐廳「滿千折300元」入會禮，還有機會抽中免費住宿券或餐券。此外，消費累積點數1點折1元現金，單次最高可折抵消費金額50%！

圖／凱撒飯店連鎖提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」