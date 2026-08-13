快訊

台南正副議長賄選案落幕！邱莉莉、林志展等9人 全數獲無罪確定

認愛小2輪女友…姜厚任被酸「老房子失火」不忍了 明現身召開記者會

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

一券踩點4大飯店吃到飽！ 「凱撒線上旅展」餐券下殺708元 加碼「買一送一」錯過等明年

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／凱撒飯店連鎖提供
圖／凱撒飯店連鎖提供

吃貨們手刀記下！凱撒飯店連鎖將於8月17日至9月20日重磅推出「夏季線上旅展」，一口氣集結旗下4大超人氣餐廳推出聯合自助餐券，單張最低只要708元起，最高直接下殺約5.1折！

圖／凱撒飯店連鎖提供
圖／凱撒飯店連鎖提供

凱撒推出的「聯合自助餐券」套券組，每套10張售價8,500元，並祭出「買1套送1張、買5套送10張」的超划算回饋方案，折算下來單張票券最低僅要708元起。票券靈活度極高，憑券可自由選擇前往以下4家餐廳享用平日午/晚餐：

-台北凱撒Checkers自助餐廳（主打豐富海陸饗宴）

-台北凱達百宴自助餐廳（匯集中西式佳餚與現點現做料理）

-台北新板希爾頓悅市集自助餐廳（原價1,250元+10%，持券享約5.1折最划算）

-板橋凱撒蓮花餐廳（泰式南洋料理點菜吃到飽）

圖／凱撒飯店連鎖提供
圖／凱撒飯店連鎖提供

第4季「ITF台灣國際旅展」預計於10月中旬登場，屆時聯合餐券售價將進行調整。業者透露本次夏季線上旅展為「現行最優惠價格的最後一檔」，正好適合提前籌備中秋聚餐、企業送禮或年底好友聚會，想省預算的民眾絕對要抓緊時間撿便宜。

凡新加入會員即可領取指定自助餐廳或蓮花餐廳平日「買一送一」優惠券、中餐廳「滿千折300元」入會禮，還有機會抽中免費住宿券或餐券。此外，消費累積點數1點折1元現金，單次最高可折抵消費金額50%！

圖／凱撒飯店連鎖提供
圖／凱撒飯店連鎖提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

鄭智善「甜蜜蜜」菜單曝光！台灣獨家「韓式炒碼麵、炸醬麵」強勢開賣

《黑白大廚：料理階級大戰》鄭智善主廚旗下人氣中華料理品牌「甜蜜蜜 Tianmimi」台北店，正式公開試營運期間菜單。除了韓國門市人氣料理，這次更特別為台灣市場打造限定菜色，其中「韓式炸醬麵」與「韓式炒碼麵（짬뽕）」更是韓國「甜蜜蜜」餐廳從未販售的料理，僅在台北店限定供應。

陳幸妤口袋名單曝光！ Google評論被翻出「全台僅2店家」她給5星評價 在地人秒懂讚爆

陳幸妤在Google評論中給予台南兩家餐廳5星好評，引發網友關注。她的美食口袋名單曝光，名店「舊振南餅店」和「鉄火牛排」獲得她的青睞，讓台南人紛紛讚譽其美味。

一券踩點4大飯店吃到飽！ 「凱撒線上旅展」餐券下殺708元 加碼「買一送一」錯過等明年

凱撒飯店連鎖推出「夏季線上旅展」，自8月17日至9月20日推出聯合自助餐券，最低708元起，最高約5.1折，並有「買一送一」優惠。這是現行最優惠價格，適合中秋聚餐或企業送禮，千萬不要錯過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。