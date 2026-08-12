550元早午餐Buffet！不用秀證件、人人同享 四星飯店「平日早鳥吃到飽」 吃爆「異國料理、客製歐姆蛋」還有星巴克無限續

火鍋店裡蛤蜊會「偷吃」牛肉？近日一名網友在Threads分享在錢都日式涮涮鍋用餐時拍到的有趣畫面，只見鍋中的蛤蜊竟伸出疑似「腳」的構造，碰觸一旁的培根牛，畫面看起來就像蛤蜊正在「偷吃」培根牛，讓原PO忍不住標註「偷吃被抓到」，並笑稱要找錢都的客訴電話，投訴「我的蛤蜊在偷吃我的培根牛」。

2026-08-12 10:34