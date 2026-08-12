550元早午餐Buffet！不用秀證件、人人同享 四星飯店「平日早鳥吃到飽」 吃爆「異國料理、客製歐姆蛋」還有星巴克無限續
自助早午餐550元吃到飽！不只暢吃多道異國料理、沙拉吧，還有星巴克咖啡能無限續杯，不限地區、不用秀證件就能到現場爽嗑一波！
早起鳥兒有蟲吃！四星級都會親子飯店「台中鳳凰酒店」內自助百匯「鳳凰食號」祭出平日早鳥優惠，週一至五7:00-9:00進場用餐，即享成人每位550元早午餐Buffet吃到飽，推薦韓式安東燉雞、韓式蘿蔔五花肉、咖哩海鮮烏龍麵等日韓佳餚，統統能一次爽吃。
除了精緻異國料理、冷盤沙拉吧外，早午餐必吃客製化歐姆蛋＆DIY煮麵區同樣不容錯過，還有哈根達斯冰淇淋吃到飽，以及星巴克咖啡無限續，為平日的第一餐添能量。
需注意的是，早鳥優惠限平日，連續假期、週末及例假日不適用；菜色依現場供應為準。
台中鳳凰酒店 鳳凰食號
地址：台中市中區柳川里民權路162號2F
電話訂位：04 3702 8574
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