麥當勞買一送一！「迷你麥盲盒特餐」8/12驚喜限量開賣 8款微縮復刻玩具隨餐附送 還有隱藏版

上班族紓壓首選！ 台灣麥當勞將大家熟悉的餐廳場景與人氣餐點通通「縮小了」！自8月12日起限時推出「迷你麥盲盒特餐」，隨餐附贈超萌微縮模型，搭配 APP 限定優惠，美食與療癒一次滿足！

●8款掌心級微縮場景！得來速、薯條神還原

「迷你麥盲盒」全系列8款，細緻重現麥當勞日常。包含屋頂可拆的「迷你麥當勞」、配有按壓設計的「迷你飲料機」，以及可動的「迷你貨車」與「迷你得來速」；經典的「迷你薯條」、「迷你紙袋」也等比例微縮登場，更有1款 APP限定隱藏版等粉絲來試手氣。

●點餐即贈驚喜盲盒！特餐購買攻略

迷你麥盲盒。圖／麥當勞提供

8月12日至9月1日止（售完為止），透過麥當勞 APP 手機點餐或歡樂送 2.0 訂購「迷你麥盲盒特餐」，即可隨機獲得 1 個盲盒。

套餐可選超值主餐系列（不含藜麥沙拉）或日韓傳奇漢堡（如海味揚蝦堡、蒜香雙牛堡），附中薯與38元飲料。另提供單售選項，每個99元。

●APP優惠大放送！薯條、雞塊與買一送一限時搶

省荷包別錯過！麥當勞APP全球版同步釋出多張限時優惠券，即日起至8月16日止，會員可享單點「中杯檸檬風味紅茶」買一送一、單點「巧克力脆脆冰炫風」折價10元；購買超值全餐還可額外獲贈小薯、小杯玉米濃湯或大麥克沾醬。使用手機點餐或歡樂送，單筆消費滿 NT$150 再免費加碼送 4 塊麥克雞塊。

麥當勞「蒜香雙牛堡」、「海味揚蝦堡」輪番鉅獻。麥當勞／提供

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