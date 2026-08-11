快訊

獨／台灣新首富林聰吉行事低調 事業發跡與濟公師父有段神奇因緣

1分鐘射5000發！陸海警船軍艦化 吳釗燮：施壓第一島鏈

父親節隔天過世！資深廣播人楚雲病逝 家人悲痛發文：我們空中再見

聽新聞
0:00 / 0:00

現炸豬排吃到飽！比續飯續湯強 隱身巷弄「豬排專門店」霸氣推「無限續肉」 實現「最強炸豬五花」自由

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Mooku inline及IG
圖／Mooku inlineIG

豬排吃到飽！隱身北市中山巷弄，這家日式豬排專門店霸氣推出「無限續盤」活動，現點現炸的酥脆豬五花讓你無限續，直接實現豬排自由。

圖／Mooku <a href='/search/tagging/1013/IG' rel='IG' data-rel='/1013/143344' class='tag'><strong>IG</strong></a>
圖／Mooku IG

位於北市中山區巷弄的「Mooku」以日式炸豬排為主打，外皮油炸至金黃酥脆，肉質粉嫩且帶有肉汁，自開店以來即受到許多人青睞。有別於續飯、續湯的服務，「Mooku」超狂推出「無限續肉」活動，即日起至8/31，只要單人內用消費滿一份套餐，即享「炸熟成豬五花」無限續盤，現點現炸，能吃到自己喊停為止。

圖／Mooku IG
圖／Mooku IG

需注意的是，續肉活動限內用，且不可共食與打包，活動時間如有延長將再另發公告，詳情可見店家IG

Mooku

地址：台北市中山區林森北路85巷11號1F

續肉活動期間：即日起～8/31（如有延長會發布新公告）

備註：續肉限內用，不可共食、打包，活動規則依現場公告為準

圖／Mooku inline
圖／Mooku inline

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

豬排 吃到飽 大台北美食 IG

相關新聞

現炸豬排吃到飽！比續飯續湯強 隱身巷弄「豬排專門店」霸氣推「無限續肉」 實現「最強炸豬五花」自由

炸豬排吃到飽！隱身北市中山巷弄，這家日式豬排專門店霸氣推出「無限續盤」活動，現點現炸的酥脆豬五花讓你無限續，直接實現豬排自由。

加了阿薩姆紅茶！亞尼克「三顆布丁生乳捲」升級了 YTM盲盒也抽得到

迎接中秋節到來，亞尼克以「三顆布丁生乳捲」為靈感，新推出「阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲」，以阿薩姆茶與北海道奶霜融合，搭配三顆布丁當作配料，呈現出豐富的口感與滋味，每條480元；另外門市也推出呼應主題的「布丁阿薩姆奶茶」，每杯125元。此外，門市限定的造型新品「焦糖脆脆生乳捲」，以慢火手炒焦糖打造出焦糖泡芙蛋糕，再搭配北海道奶霜、焦糖奶霜，交織出醇厚又不失輕盈的層次感，每條599元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。