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現炸豬排吃到飽！比續飯續湯強 隱身巷弄「豬排專門店」霸氣推「無限續肉」 實現「最強炸豬五花」自由
炸豬排吃到飽！隱身北市中山巷弄，這家日式豬排專門店霸氣推出「無限續盤」活動，現點現炸的酥脆豬五花讓你無限續，直接實現豬排自由。
位於北市中山區巷弄的「Mooku」以日式炸豬排為主打，外皮油炸至金黃酥脆，肉質粉嫩且帶有肉汁，自開店以來即受到許多人青睞。有別於續飯、續湯的服務，「Mooku」超狂推出「無限續肉」活動，即日起至8/31，只要單人內用消費滿一份套餐，即享「炸熟成豬五花」無限續盤，現點現炸，能吃到自己喊停為止。
需注意的是，續肉活動限內用，且不可共食與打包，活動時間如有延長將再另發公告，詳情可見店家IG。
Mooku
地址：台北市中山區林森北路85巷11號1F
續肉活動期間：即日起～8/31（如有延長會發布新公告）
備註：續肉限內用，不可共食、打包，活動規則依現場公告為準
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