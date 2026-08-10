吃到飽控拚開箱！精品餐酒Buffet「URBAN PARADISE」新竹巨城店試營運 朝聖「9大餐區」免跑台北

不用跑台北！「URBAN PARADISE」進軍新竹開幕日確定，即日起開放預約訂位；信義店則有國際微醺日特別活動，喜歡熱鬧氛圍的朋友記得手刀卡位。

多樣化的海鮮佳餚也是URBAN PARADISE特色之一。記者陳睿中／攝影

URBAN PARADISE 新竹巨城店8/17起試營運

饗賓餐旅旗下精品餐酒Buffet「URBAN PARADISE」進駐新竹巨城購物中心6F，將於8/17起試營運、8/21正式開幕，並於今(10)日10:00起開放一個月內的電話訂位與網路訂位，邀請新竹吃到飽控搶位開箱。

「URBAN PARADISE」設有9大主題餐區，各國海味佳餚、現做手捲及Tapas西班牙下酒菜、披薩與焗烤、鐵板料理、亞洲美饌、炸烤物、藝術級甜點和奢華聖代等統統吃得到。

餐點示意圖。記者陳睿中／攝影

URBAN PARADISE規劃九大餐區，展現不同料理特色。示意圖，非新竹巨城店。記者陳睿中／攝影

URBAN PARADISE 新竹巨城店 開幕日期：8/17試營運、8/21開幕 地址：Big City 遠東巨城購物中心6F 訂位電話：03-5339-777

URBAN PARADISE 信義店特別活動：9/9國際微醺日

9/9國際微醺日，「URBAN PARADISE」台北信義店特別邀請DJ與歌手現場音樂演出，於當日17:30-21:00登場，讓現場氣氛更加活潑熱鬧。已於8/9起開放訂位，如偏好較安靜的用餐環境，建議可以參考其他日期或時段預約。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／URBAN PARADISE官網

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