回饋在地鄉親！爽嗑「台中吃到飽界始祖」只要700元 優惠資訊、訂位方式一次看

把握最後的機會！位於台中的人氣日式餐廳「美滿小料理」近日宣佈，因人力匱乏，所以將於8月31日劃下句點，結束5年的營業時光。隨著消息出爐，粉絲也感到不捨，表示「台中最好吃的餐廳之一」、「噢不」

2026-08-09 16:12