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回饋在地鄉親！爽嗑「台中吃到飽界始祖」只要700元 優惠資訊、訂位方式一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／潮港城國際美食館粉專
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台中人秀證件！台中「吃到飽界始祖」回饋在地鄉親，9月祭出平日午餐／晚餐、假日下午茶只要700元的專屬優惠，邀請在地人爽吃上百道美味料理。

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台中「潮港城太陽百匯」將於9月啟動在地回饋「台中市民限定－鄉親分區回饋」，9月每週指定區民眾秀證件即享「平日午餐／晚餐、假日下午茶Buffet」成人每位700元，且已含服務費，從百匯海鮮、現切牛排到精緻甜點等佳餚統統無限享用。

圖／潮港城官網
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需注意的是，本活動僅限現金結帳，週末限「下午茶時段」享有優惠，9/25-9/28適逢中秋節、教師節，故當週平日活動順延至9/29、9/30。

圖／潮港城國際美食館粉專
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圖／潮港城國際美食館粉專
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回饋活動全面採網路預約制，席次有限、額滿為止；不與餐券、信用卡及其他常態性優惠合併使用。更多活動詳情依業者公告為準。

活動官網：https://www.ckcchao.com/post/locals2026

圖／潮港城官網
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