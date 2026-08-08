南部首家「壽司郎DIGIRO」登場！150公分巨幕點餐 限時「生鮭魚2+1貫60元」省錢攻略快看

台南人快看！ 知名日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」，新店選擇落腳熱鬧的新光三越台南新天地，不僅正式將南部首間科技概念店「DIGIRO數位迴轉壽司」帶進台南，更於開幕期間祭出多波震撼折扣，壽司控們手刀追起來！

150公分巨幕加小遊戲！全台第三家、南部首家「DIGIRO數位店」登場

壽司郎DIGIRO插旗台南。圖／壽司郎提供

位於新光三越台南新天地 B1(C區)的壽司郎全新門市，占地約130坪並規劃了228個席位。店內最吸睛的莫過於座席旁長150 公分、高50公分的超大觸控螢幕，顧客可自由切換「壽司郎經典模式」、「萌抱壽司模式」或「AQUARIUM模式」，甚至支援兩人同步選餐。

完成點選後，餐點會經由數位迴轉鏈精準送達，螢幕上更有獨特的「飽足進度條」，點餐達到指定條件就能啟動互動遊戲，增添不少歡樂與趣味。

壽司郎DIGIRO插旗台南。圖／壽司郎提供

台南人飲食密碼大公開！鮭魚品項佔據排行榜六席

壽司郎DIGIRO插旗台南。圖／壽司郎提供

官方同步揭曉2025年台南地區的熱銷美食排行榜，顯示出台南消費者對鮮甜海味情有獨鍾，前十名中光是鮭魚相關產品就強勢佔據六個席次，其中「生鮭魚」高居熱銷冠軍，「炙燒起司鮭魚」與「炙烤鹽味生鮭」亦榜上有名。

值得關注的是，除了生魚片外，「蒜香花枝天婦羅」與「鹽味牛五花」等熟食商品同樣名列前茅，展現台南當地民眾的多元用餐喜好。

連續優惠接力！限時狂撒生鮭魚貫數加倍與品項折扣

慶祝南部首間數位店試營運，一連串優惠回饋饕客，首波自即日至8月14日推出熱門款「生鮭魚 2+1 貫」特價60元(售完為止)；第二波於8月15日至8月21日接力上映「極上鮪魚大腹」特惠價40元(售完為止)，以及「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」優惠價30元。

壽司郎DIGIRO插旗台南。圖／壽司郎提供

消費滿額除了可獲得折價小卡與限量開幕資料夾外，兒童到店還可享有集點加倍，更有社群拍照抽限定好禮的活動，千萬別錯過！

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