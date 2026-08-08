貓控集合！華山町餐酒館聯名《貓咪大戰爭》登場 限量貓罐頭蛋糕、馬克杯飲品必拍必收

台北再掀貓咪打卡熱潮！天成文旅旗下華山町餐酒館攜手人氣手機遊戲《貓咪大戰爭》推出期間限定「LOUNGE貓咪」聯名企劃，自即日起至8月31日登場，餐廳空間全面換上貓咪主題裝飾，推出多款聯名主食、甜點與飲品，還有每日限量販售的「貓罐頭蛋糕」與聯名馬克杯飲品套組，貓控與粉絲可要把握時間朝聖。

華山町餐酒館變身貓咪樂園 打卡牆、窗貼造景一次拍

這次聯名最大的亮點之一，就是整個餐酒館被《貓咪大戰爭》角色全面攻佔。店內設置專屬打卡牆與大型窗貼造景，人氣角色與聯名角色「寶比」隱身其中，讓旅客在用餐之餘也能拍出滿滿療癒感照片，成為華山文創園區周邊最新拍照熱點。

圖／天成文旅-華山町提供

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聯名餐點涵蓋主食、甜點與飲品，價格自129元起。三款特色主食皆以可食用貓咪造型糯米紙點綴，包括茄香奶油雞燴飯、味噌奶油親子鮭魚燴飯，以及和牛臉頰肉濃燉咖哩，每道料理都兼具視覺與味覺話題。

圖／天成文旅-華山町提供

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每日限量130組 貓罐頭蛋糕、聯名馬克杯飲品必收

另一項人氣焦點則是獨家推出的「貓罐頭輕乳酪蛋糕」與聯名馬克杯飲品套組，售價499元至579元，造型以貓罐頭為靈感設計，兼具收藏與拍照價值。活動期間每日限量130組，其中30組開放電話預訂，其餘100組自每日11時30分起依現場號碼牌順序販售，每人限購一組，售完為止。

圖／天成文旅-華山町提供

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餐廳即日起已開放訂位，用餐時間為90分鐘，聯名餐點可內用或外帶，內用需另加一成服務費。由於每日座位與限量商品數量有限，建議民眾提前預約，以免向隅。

對於喜歡《貓咪大戰爭》的玩家，或是熱愛拍照、收藏限定周邊的貓控而言，這場結合美食、IP與打卡場景的期間限定活動，勢必將成為今年暑假台北最受矚目的療癒系美食景點之一，趕快揪團貓咪控們一起前往吧！

圖／天成文旅-華山町提供

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