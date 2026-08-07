5大速食、4大超商「父親節限時特惠」懶人包！ 咖啡買1送1、比薩半價、霜淇淋只要10元

父親節想幫爸爸慶祝又不想出門人擠人嗎？今年各大連鎖速食品牌與四大超商無不祭出驚人破盤價，從炸雞買一送一、比薩半價，到咖啡買8送8、霜淇淋10元銅板價應有盡有，不僅達成滿足爸媽的心意，更省下荷包。幫您一次盤點最欠買的速食與超商優惠，與爸爸在家歡聚成了最熱門選擇！

5大速食爆款套餐 外帶外送歡聚首選

●肯德基：

即日起至8月10日強勢推出「爸氣加倍，買1桶送1盒」限定活動！只要購買「經典爽嗑桶」，內含5塊經典咔啦脆雞，就免費再送6顆原味蛋撻，優惠價只要299元（原價649元），直接下殺近46折。

圖／肯德基提供

●必勝客：

必勝客針對小家庭可選 528元起 的「火山寵爸餐」；多人聚餐首推週末限定「爸氣開吃餐」，外帶買大送大只要759元起。即日起至8月10日止，PK APP更祭出單點全口味火山起司比薩半價優惠，最低只要357元起即可品嚐。

圖／必勝客提供

●達美樂：

達美樂今年攜手啦啦隊女神李多慧推出限定優惠！包含日韓雙拼大披薩、副食與飲料的「心動應援套餐」只要829元；外帶599元的「戀愛加持套餐」還能免費獲贈李多慧聯名限量「戀愛御守」乙個，官方粉專更同步抽親筆簽名球衣。

圖／達美樂提供

●德克士：

德克士炸雞即日起推會員限定好康，免付費入會即可享低至72折優惠。「霸氣炸雞桶餐」含8塊脆皮炸雞、洋蔥圈、紫金QQ球與飲品，優惠價639元（原價850元）；泰式風味的「泰Chill派對餐」四人分享價也只要669元。

圖／德克士提供

●漢堡王：

漢堡王推出限時「寵爸套餐」只要258元，可任選雙層勁濃、雙層花生或雙層厚切安格斯牛肉堡，搭配4塊雞塊、薯條及飲料！即日起至8月13日前於指定貼文留言，還有機會抽中258元官網回饋金。

圖／漢堡王提供

4大超商＋量販賣場 咖啡冰品驚喜價

●7-ELEVEN：

7-ELEVEN門市即日起至8月9日推出特大杯濃萃美式買2送2、特大濃萃拿鐵買2送1；OPENPOINT行動隨時取即日起至8月10日前，更推出特大杯美式／厚乳拿鐵 買8送8 超殺折扣！此外，即日起至8月9日，霜淇淋與特大杯思樂冰更享同品類「第二件10元」銅板價。

圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店：

全家APP隨買跨店取即日起至8月9日推出「大杯特濃美式27杯888元」，換算單杯不到33元！實體門市8月7日至8月11日「康康5」活動享霜淇淋2支55元；針對哈根達斯更推出買3送2、買10送12、買30送36等超值囤貨價。

圖／全家便利商店提供

●萊爾富：美式買一送一！涼麵加購果昔組合價99元

萊爾富即日起至8月9日前推出特大杯美式、大杯蜂蜜美式與台茶18紅玉茶拿鐵買一送一；看準夏季輕食商機，全系列19款果C果昔享第二杯5折，搭配指定涼麵組合價只要99元，其中「芋仔憨吉」與「芋頭戀乳」果昔更享買一送一。

圖／萊爾富提供

●OKmart：指定冰棒買一送一！異國啤酒下殺3件119元

OKmart即日起至8月19日啟動「爸氣開喝」優惠，指定異國啤酒享任選3件119元或129元；即日起至8月9日，灣A冰工所×茶匠系列指定冰棒（如黑金奶凍仙草茶冰棒）祭出買一送一，下酒菜OKchoice三杯米血與醬燒豆干同享買一送一。

圖／OKmart提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●小北百貨：8/8父親節限定！現煮咖啡買一送一

全台49家設有SHOWBA Café的小北百貨門市，於8月8日父親節當天推出大杯美式／拿鐵同品項買一送一，24小時都能幫爸爸補給咖啡因。

圖／小北百貨提供

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