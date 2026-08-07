宜蘭夜市爆款點心回歸！ 百年老字號「嘟好燒」第四代重出江湖 周末限定、開賣地點公開

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
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宜蘭人的童年回憶重現！起源於西元1910年的百年傳統古早味點心「嘟好燒」，在宜蘭市消失快2年後，終於傳出好消息，傳承百年的美味正式由第四代接手，並於週末在宜蘭東門夜市擺攤，在地人驚呼：「熟悉的美味終於回來了！」

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「嘟好燒」是什麼呢？這款宜蘭限定的油炸小吃，原料其實非常純粹，外皮僅以雞蛋、麵粉與水調配成麵糰，包覆由紅豆與花豆熬煮而成的甜餡，放入油鍋炸至金黃微酥。剛出爐的嘟好燒外皮帶有微微酥脆感，內餡則鬆軟綿密，讓人一顆接一顆超涮嘴。

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「嘟好燒」不只是一道美味小吃，更承載了宜蘭深厚的文化底蘊。早期老闆騎著三輪車沿街播放的台語叫賣歌謠，歌詞如「燒吔！燒吔！吃有涮…麵皮紅豆餡，雞蛋糕，冰沙餡…」，生動描繪了餐點特色與熱情招呼，甚至被納入宜蘭縣史館的口傳文學記載。

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想前往品嚐這份百年傳統好滋味的民眾，可於周末前往東門夜市尋訪，販售地點就位在「宜蘭東門夜市停車場旁」，限定周六、周日營業時間為16:30 – 21:00。需特別注意的是，店家有告示「禁止攝影」，造訪時請多加留意，且若遇天氣不穩定，會改至自宅營業：宜蘭市新興路105號。

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