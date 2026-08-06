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肯德基「買1桶送1盒」倒數5天！拿坡里再攻蛋塔市場 新品「果香蛋塔」開賣 嘗鮮開箱現省71元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／肯德基、拿坡里提供
圖／肯德基、拿坡里提供

蛋塔控開箱！拿坡里「新品蛋塔」今(6)日開賣，結合果香與蛋奶香氣，新品上市特價再省71元；還有肯德基「買1桶送1盒」優惠倒數，父親節爽嗑炸雞蛋撻

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

拿坡里新品「桑葚果香蛋塔」

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

不是藍莓，是桑葚！拿坡里自推出蛋塔後累積不少粉絲，即日起再推新口味「桑葚果香蛋塔」，吃得到千層酥皮與蛋奶內餡，搭配桑葚果乾帶出的自然酸甜果香，每一口都變得格外清爽。一盒6入原價300元，現推出外帶、內用特價229元，享優惠開箱新品。

肯德基「買1桶送1盒」

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

肯德基父親節「46折神券」，即日起至8/10，優惠碼【50506】享買5塊咔啦脆雞免費送6顆原味蛋撻，整組只要299元，一次爽嗑「炸雞+蛋撻」神級組合。

此外，蛋撻部分還有「鐵觀音珍奶蛋撻禮盒」優惠價222元，下殺65折。

肯德基限時推出「鐵觀音珍奶蛋撻」。圖／肯德基提供
肯德基限時推出「鐵觀音珍奶蛋撻」。圖／肯德基提供

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父親節 肯德基 拿坡里 蛋塔 蛋撻 買一送一 炸雞

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