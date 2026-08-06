「早午餐Buffet」399元起！藏身巴洛克風古蹟飯店 秀證件再享「用餐9折」暢吃到下午

古蹟飯店「早午餐Buffet」！藏身台北巴洛克風飯店，「慢活早午自助餐」只要399元起，秀證件還可再打9折，悠閒暢吃多道精緻佳餚。

圖／台北互舍酒店提供

位於北市大同區的「台北互舍酒店」是一棟醒目的古典巴洛克風古蹟建築，紅磚外牆與雕飾帶出復古時空感。位於飯店2F的「互餐廳」再推「慢活早午自助餐」，吃得到現做熱食、季節性食蔬沙拉與特色咖啡、茶點等精緻美食。

圖／台北互舍酒店提供

圖／台北互舍酒店提供

費用方面，成人平日399+10%元、成人假日499+10%元，而6歲(含)至未滿12歲之兒童平假日均為250+10%元。

圖／台北互舍酒店提供

圖／台北互舍酒店提供

互餐廳「慢活早午自助餐」用餐時間為每日10:30-14:30，最後入場時間12:00。另有2026餐飲優惠，大同區里鄰＆50歲以上樂齡長輩出示證件享「用餐9折」（服務費不打折）。

圖／台北互舍酒店提供

台北互舍酒店 HU's Restaurant互餐廳

地址：台北市大同區重慶北路2段172號2F

電話：(02)2553-1903

粉絲專頁：https://www.facebook.com/HuHouseTaipei

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