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喊「父親節快樂」吃到飽打74折！南港飯店Buffet爽嗑戶外BBQ炭烤吧、指定6區再享88折

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供
敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供

想帶老爸去哪裡大飽口福？ 有南港超人氣Buffet美譽的台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」，特別在8月祭出限時社群折扣與在地居民專屬好康，快帶全家嗑美食、輕鬆省荷包！

喊「父親節快樂」平日雙人2588元輕鬆爽嗑海陸饗宴

敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供
敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」自即日起至8月31日推出「社群互動好康」，用餐期間於Facebook、Instagram 或 Threads發布貼文或限時動態，寫下「愛老爸」或「父親節快樂」等祝福話語，並完成地點標記，平日午晚餐雙人價只要2,588元、假日雙人3,288元，皆已免服務費，換算下來最低享有74折優惠！

北北基「這6區」出示證件平日直接打88折

敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供
敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供

餐廳更貼心照顧周邊居民與通勤上班族！即日起至8月31日止，凡是居住、工作或就學於「南港、內湖、汐止、信義、松山、基隆」這6個區域的民眾，於平日週一、週二的午晚餐時段前往用餐，只要出示身分證、員工證、學生證等相關證明文件，即可直接享有88折專屬優惠。

「仲夏美牛饗肉節」週五六晚餐加碼戶外炭烤吧

敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供
敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供

敘日全日餐廳現正主打「仲夏美牛饗肉節」，獻上香料爐烤美國牛肩胛、美式BBQ醬燒帶骨牛肋排、墨西哥辣醬竹炭和牛堡及雪花牛干貝丼，並搭配黑鮪魚味噌海鮮鍋與松露鹽烤黑鮪魚肩骨。

每週五、六晚餐時段更額外加碼「戶外燒烤吧」，現場炭烤蜜汁豬肋排與蒜香雞腿排；假日餐檯再祭出威靈頓牛排、蒸烤蒜蓉牡蠣、香箱蟹及南極雪蟹，帶來最澎湃的夏季海陸盛宴！

敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供
敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供

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父親節 Buffet 吃到飽 敘日全日餐廳 六福萬怡

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