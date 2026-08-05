IKEA「小龍蝦季」開跑！墨魚麵、蒜香小龍蝦、白柚蜂蜜霜淇淋新品1次看

IKEA 瑞典餐廳即日起推出夏季限定小龍蝦系列與多款餐飲新品，從主食、沙拉到甜點一次擴大菜單陣容，並同步推出「4人小龍蝦派對餐桌」預約方案，讓消費者在 IKEA 也能體驗瑞典夏夜聚餐文化。其中最受矚目的新品包括小龍蝦墨魚麵、蒜香小龍蝦與白柚蜂蜜霜淇淋，最低 20 元就能嚐鮮。

小龍蝦系列成主角 墨魚麵與沙拉同步登場

今年新品主打多款小龍蝦料理，其中「小龍蝦墨魚麵」以墨魚義大利麵搭配小龍蝦仁、雙色蔬菜與卡邦尼白醬，海鮮鮮味結合濃郁奶香，每份售價 249 元，8 月 1 日至 8 月 31 日期間卡友優惠價 219 元。「蒜香小龍蝦」則以整尾小龍蝦搭配蒜香調味呈現，售價 199 元；「香菜小龍蝦沙拉」加入綜合生菜、香菜與香菜風味沙拉醬，售價 149 元。

圖／取自IKEA官網

甜點新品最低20元 白柚蜂蜜霜淇淋開吃

美食小站同步推出夏季甜點，「白柚蜂蜜霜淇淋」以蜂蜜柚子風味製成，每支 20 元；「柚香蜂蜜粉角聖代」加入紅葡萄柚果肉與粉角配料，售價 50 元；「牽絲起司餅」則以莫札瑞拉起司與起司白醬打造濃郁牽絲口感，每份 99 元。

圖／取自IKEA官網

IKEA小龍蝦派對餐桌 4人份卡友1999元

IKEA 也同步推出「小龍蝦派對餐桌」預約活動，指定日期包含 7 月 31 日及 8 月每週五，共四個用餐時段，一桌供 4 人共享。餐點內容包含蒜香小龍蝦約 60 隻、焗烤小龍蝦麋鹿麵約 1 公斤、煙燻鮭魚沙拉、瑞典肉丸或雞肉丸、小龍蝦餃、野莓起司蛋糕與冷飲無限暢飲，原價 2,600 元，IKEA 卡友優惠價 1,999 元。

圖／取自IKEA官網

小龍蝦派對源自瑞典每年夏末的重要聚會文化，親友圍坐共享小龍蝦、冷飲與甜點，已成為當地代表性的季節慶典。IKEA 此次將瑞典餐桌文化帶進門市，讓消費者不用飛北歐，也能感受剝蝦配冰飲的夏日聚餐氛圍。

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