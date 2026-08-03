福勝亭199元定食！「激安週」來了 限時7天「開運豬排、和風咖哩雞肉」2款定食200元有找
最愛的福勝亭優惠來了！限時7天，福勝亭推出「激安週」活動，2款人氣定食只要199元，內用再享白飯、味噌湯吃到飽與高麗菜絲無限續。
暑假新優惠！不只每月24、25日有激安日優惠，福勝亭最新推出「激安週」活動，即日起至8/9，限時7天「開運豬排定食」和「和風咖哩雞肉定食」特價只要199元（原價230元），不論是喜愛招牌酥脆豬排的還是愛吃香濃和風咖哩的統統能滿足。
需注意的是，限時特價活動限內用、外帶，外送平台不適用，且不得與其他優惠併用，依門市公告為準。
福勝亭 激安週優惠資訊
活動期間：2026/8/3～2026/8/9
優惠內容：開運豬排定食、和風咖哩雞肉定食特價199元（原價230元）
備註：限內用、外帶，外送平台不適用
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