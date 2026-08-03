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福勝亭199元定食！「激安週」來了 限時7天「開運豬排、和風咖哩雞肉」2款定食200元有找

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

最愛的福勝亭優惠來了！限時7天，福勝亭推出「激安週」活動，2款人氣定食只要199元，內用再享白飯、味噌湯吃到飽與高麗菜絲無限續。

開運<a href='/search/tagging/1013/豬排' rel='豬排' data-rel='/1013/103062' class='tag'><strong>豬排</strong></a>。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

暑假新優惠！不只每月24、25日有激安日優惠，福勝亭最新推出「激安週」活動，即日起至8/9，限時7天「開運豬排定食」和「和風咖哩雞肉定食」特價只要199元（原價230元），不論是喜愛招牌酥脆豬排的還是愛吃香濃和風咖哩的統統能滿足。

圖／福勝亭官網
圖／福勝亭官網

需注意的是，限時特價活動限內用、外帶外送平台不適用，且不得與其他優惠併用，依門市公告為準。

福勝亭 激安週優惠資訊

活動期間：2026/8/3～2026/8/9

優惠內容：開運豬排定食、和風咖哩雞肉定食特價199元（原價230元）

備註：限內用、外帶，外送平台不適用

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