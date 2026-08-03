板腱、牛肋條無限續！ 胡同燒肉首度推出「頂級美牛吃到飽」 父親節、七夕限定優惠再抽萬豪住宿
燒肉霸主開大招！橘焱胡同集團「胡同燒肉與胡同裏燒肉」攜手美國肉類出口協會，於今年八月特別推出期間限定的「美牛饗宴」，破天荒首度解鎖美牛吃到飽，更打造七夕浪漫餐酒組，快來手刀搶訂！
限時爽吃！Prime等級3大美牛部位吃到飽
搶攻父親節聚餐商機，即日起至8月11日止，全台門市同步推出「爸王美牛吃到飽」套餐（每人1,688元+10%）。活動期間可無限續點 USDA Prime 極佳級板腱肉、油脂豐潤的牛肋條與帶骨牛小排，高溫炭火鎖住穀物餵養美牛特有的玉米香甜，焦香爆汁超滿足。
除了美牛吃到飽，套餐還包含上等豬五花、去骨雞腿肉，以及草蝦與炙燒干貝組成的海鮮拼盤。同時附上主廚秘製滷味、烤野菜、清爽沙拉、味噌湯與越光米飯，完美交替脂香與清爽感，全家大小圍爐超適合。
999元七夕微醺！美牛佐紅酒約會首選
接棒登場的情人節優惠，於8月12日至8月20日推出「熱戀七夕浪漫紅」套餐。原價1,370元特價只要999元，含一份外焦內嫩的Prime頂級肋眼牛排，並附贈一整瓶嚴選紅葡萄酒，奢華肉香交織微醺果香，儀式感直接拉滿。
爽吃還能抽大獎！台北萬豪住宿券免費送
活動期間凡點用「爸王美牛吃到飽」或「熱戀七夕浪漫紅」套餐，即可參加抽獎。頭獎將抽17組價值17,000元的台北萬豪酒店雙人住宿券（含兩客早餐），二獎與三獎則提供3,000元商品禮券與頂級肋眼牛排兌換券，吃燒肉還能試手氣、爽住五星飯店！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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