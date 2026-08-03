板腱、牛肋條無限續！ 胡同燒肉首度推出「頂級美牛吃到飽」 父親節、七夕限定優惠再抽萬豪住宿

繼「500盤」與「500碗」風靡全台後，《500輯》去年推出首個以甜點為核心的飲食盛事「500甜」，成功拼上台灣飲食地景中最不可或缺的療癒版圖。甜點從不只是餐後的句號，它是融合中式傳統、日式精緻、法式工藝與台式靈魂的感官語言，更是承載生活感受的文化載體。 今年第二屆500甜得甜名單將於8月21日正式公布，同時舉辦的「500甜2026甜點派對」規模再進化，今年8月21～23日移至面積更大的松山文創園區2號倉庫，不僅是一場療癒味蕾的難得集會，更集結多間排隊名店與500甜攜手打造展現靈感與創意的舞台。 預約困難、世界冠軍齊聚！500甜2026甜點派對亮點解析 今年將出攤500甜甜點派對的37個品牌可謂各具亮點，去年拿下「16甜」的大贏家「YU CHOCOLATIER 畬室巧克力」不僅將推出活動限定的巧克力甜點，還將帶來首屆500甜獲選之2入甜點組合：《金桔茉莉》＋《若水》、《百香》＋《醺紅》。曾勇奪世界義式冰淇淋大賽亞軍的「Double V」義式冰淇淋，現場會販售門市沒有供應的莓果牛奶雪糕以及由開心果加無花果製作的「開心花結果」。 全台擁有最多產區的巧克力專門品牌「土然巧克力TE

2026-08-03 00:00