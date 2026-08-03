500甜甜點派對8/21～23松菸療癒味蕾 將集結多間排隊名店 打造靈感創意的舞台

繼「500盤」與「500碗」風靡全台後，《500輯》去年推出首個以甜點為核心的飲食盛事「500甜」，成功拼上台灣飲食地景中最不可或缺的療癒版圖。甜點從不只是餐後的句號，它是融合中式傳統、日式精緻、法式工藝與台式靈魂的感官語言，更是承載生活感受的文化載體。

今年第二屆500甜得甜名單將於8月21日正式公布，同時舉辦的「500甜2026甜點派對」規模再進化，今年8月21～23日移至面積更大的松山文創園區2號倉庫，不僅是一場療癒味蕾的難得集會，更集結多間排隊名店與500甜攜手打造展現靈感與創意的舞台。

預約困難、世界冠軍齊聚！500甜2026甜點派對亮點解析

今年將出攤500甜甜點派對的37個品牌可謂各具亮點，去年拿下「16甜」的大贏家「YU CHOCOLATIER 畬室巧克力」不僅將推出活動限定的巧克力甜點，還將帶來首屆500甜獲選之2入甜點組合：《金桔茉莉》＋《若水》、《百香》＋《醺紅》。曾勇奪世界義式冰淇淋大賽亞軍的「Double V」義式冰淇淋，現場會販售門市沒有供應的莓果牛奶雪糕以及由開心果加無花果製作的「開心花結果」。

YU CHOCOLATIER 畬室巧克力500甜獲獎精選 《金桔茉莉》與《若水》。圖／業者提供

Double V 限定雪糕。圖／業者提供

全台擁有最多產區的巧克力專門品牌「土然巧克力TERRA」，將與盤式甜點名店「栗林裏」聯名推出以海苔、柴魚及竹炭粉製作的「黑潮」霜淇淋。在2025世界盃聖誕麵包大賽榮獲冠軍的「某某甜點」除帶來店內經典的達克瓦茲，還有許多僅限現場的限定品項。熱門商品總快速完售的「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」，招牌水蜜桃大福預計再度掀起搶購風潮。

土然氮氣冰巧克力。圖／業者提供

法朋烘焙甜點坊招牌水蜜桃大福。圖／業者提供

預約困難的盤式甜點指標「SEASON Artisan Pâtissier」8月23日限定出攤，將復刻絕版甜點，進而帶來兩款夏季經典組合：美麗的海倫、「感知 Sentir」帕菲。同樣一位難求的「akeruE Dessert」8月22日限定出攤，將帶來多款滋味豐富的豆花：「睡蓮」akeruE signature、「千鳥」櫻花、「石巻」毛豆。首次在500甜出攤的預約制可麗露專門店「- 露·LooL- Canelé pâtisserie」於8月21日限定出攤，講究甜點的細節與風味平衡，現場可品嘗到他們最新的獨家口味花生拿鐵布丁。

akeruE Dessert「石巻」毛豆豆花。圖／業者提供

SEASON Artisan Pâtissier 夏季菜單「感知」。圖／業者提供

- 露·LooL- Canelé pâtisserie帶來焦糖鹽之花布丁。圖／業者提供

同樣是首次出席甜點派對的還包含由晶華軒前點心主廚執掌、T+T旗下品牌「三點三」於8月21日限定出攤，準備了獨家販售的開心果芝麻麻糬酥皮蛋撻以及楊枝甘露、陳皮奶蓋菊花普洱與港式凍奶茶。即將代表台灣遠征米蘭挑戰世界舞台的主廚陳星緯創立的「星忱甜點」於8月22～23日限定出攤，將驚喜結合台灣鐵觀音茶與義大利經典節慶麵包潘納朵尼（Panettone），打造不同於傳統果乾口味的東方風味。

星忱甜點推500甜限定鐵觀音茶 Panettone。圖／業者提供

三點三Dim Sum Time推獨家開心果酥酥。圖／業者提供

曾於國慶酒宴中獲選為國宴點心的「菓實日 kué-tsí-lit」，改造台灣重要的傳統米食紅龜粿，使其擁有甜酒釀慕斯的新鮮口感。台北甜點傳奇店「珠寶盒法式點心坊」現場的代表品項則是皇家伯爵，以佛手柑的香氣拉開序幕，層層遞進的是柑橘與巧克力風味，展現如同皇家點心典雅精緻的氛圍。

菓實日 kué-tsí-lit限定的紅龜。圖／業者提供

珠寶盒法式點心坊帶來經典皇家伯爵。圖／業者提供

攜手眾多夥伴 探索台灣甜點新樣貌

第二屆500甜攜手共同夥伴「中國信託uniopen聯名卡」，邀請大家一起發掘台灣甜點文化的多元樣貌，秉持「無時不在，無所不在，陪你生活每一天」的精神，希望帶領消費者在巷弄尋訪特色甜點，與親友共享午後午茶時光。

指定夥伴「星展銀行」攜手500甜將金融服務融入消費者喜愛的甜點體驗場景，串聯全台各具特色的人氣甜點品牌與風格店家，帶領卡友從一口甜點出發，探索台灣豐富多元的甜食風貌與在地故事。「去哪吃APP」致力打造一站式餐飲社群平台主打「搜、訂、吃、訂、分享， 一站搞定」，讓用戶不再面臨選擇困難，透過APP內的500甜專區即可一鍵導航到得獎店家。

甜點時光少不了清爽飲品相伴，Cheers氣泡水為首支國產氣泡水，水源來自台灣中央山脈的純淨好水，以「無糖清爽、百搭時尚」為特色。第二屆500甜攜手共同夥伴 Feeling18，一同關注台灣甜點文化與職人精神。

KIRIN午後紅茶攜手500甜以茶飲與甜點的完美搭配，邀請消費者一同探索台灣甜點文化，享受每一個值得細細品味的午茶時光。SERENE HOUSE長期專注於天然香氛與生活美學，希望透過香氣，為日常增添更多美好的感受。

路易莎集團旗下「白霧時光」，以精品咖啡為核心出發，融合創意餐飲、多元場域與空間美學，開創全新的生活風格餐飲品牌。三萩茶會推出全新「咖啡洋瓜甜心酥」，以直火焙煎咖啡打造大人系苦甜風味，結合日本哈密瓜與台灣鳳梨經32天發酵熟成，呈現細緻香氣。

臺中市十大伴手禮深耕18年，持續串聯伴手禮、甜點、美食、觀光與文化等城市資源，打造具代表性的城市品牌。由UCC世界級咖啡冠軍團隊打造的「冠軍監修系列」，推出「醇香果調」、「蜜柑堅果」及「甘醇橙香」三款咖啡豆與濾掛咖啡，讓世界級咖啡體驗輕鬆走進日常。