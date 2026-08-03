免費吃兩餐！兩餐韓國年糕火鍋吃到飽「4人同行1人免費」單店限定 加碼秀學生證抽「免費餐券」到8月底
揪吃免費爽嗑兩餐！兩餐韓國年糕火鍋吃到飽單店限定，「4人同行1人免費」至8月底，還有學生證優惠同步登場，有機會帶走免費單人餐券。
兩餐韓國年糕火鍋吃到飽新竹店限定，8/3至8/31之平日「4人同行1人免費」。兩餐以高CP值299元吃到飽受到顧客喜愛，從各式年糕、韓式炸雞與炸物、魚板湯、韓國泡麵再到霜淇淋、飲料吧統統不怕你吃，還能+100元升級肉肉吃到飽，是許多小資族、學生一飽口福的首選。
此外，兩餐新竹店、中壢店、高雄店3店同步推出學生證優惠，8/3至8/31，憑學生證至活動門市用餐，每單即可抽一張優惠券，有機會抽中免費起司圈、免費單人餐券、兩餐九折券等折扣好禮，折價券使用期間為2026/9/1至2026/12/31（優惠期間不適用），可於全台門市使用，數量有限、抽完為止。
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