bb.q CHICKEN聯名「褲褲兔」打卡送貼紙！ 4款委屈系周邊29元起 加購再送去骨炸雞兌換券
日本超人氣角色「褲褲兔（Opanchu Usagi）」正式聯名韓式炸雞品牌 bb.q CHICKEN，自8月1日起至8月31日推出「下班俱樂部 AFTER WORK CLUB」企劃，打造限定專屬套餐與4款周邊。活動期間消費滿額可享有加價購資格，同步送出免費貼紙與炸雞兌換券。
bb.q CHICKEN推出限時1個月的限定販售「俱樂部套餐」（售價499元），內容包含去骨炸雞1份、炸地瓜薯條1份、金瑪莉冬粉捲1份及汽水1罐。凡外帶點購即可獲得褲褲兔聯名包裝盒。消費者可經由門市內用外帶、線上點餐系統、享聚卡 APP 或外送平台（Uber Eats、foodpanda）進行訂購。
活動期間於門市消費滿499元（或線上點購俱樂部套餐），即可以銅板價加購周邊商品（單筆消費限購2項），同時，凡單筆消費加購任一周邊，即贈「去骨蜂蜜蒜味炸雞（小份）」兌換券 1 張（使用期限為9月1日至9月30日）。
．今天很累，先吃炸雞貼紙：加價購 29 元
．俱樂部鑰匙圈：加價購 109 元（共3款，隨機出貨）
．下班結界髮帶：加價購 250 元
．委屈打包束口袋：加價購 250 元
活動期間於門市單筆消費滿799元，與店內褲褲兔聯名佈置、拍照區或周邊合影，上傳至個人社群平台分享指定貼文並標記官方帳號，出示畫面給工作人員即可免費領取限定版「人生好難但炸雞很香」貼紙1份，數量有限，送完為止。
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