炸雞控會瘋掉！頂呱呱「一斤雞PLUS」現省188、三商炸雞買3送3、21世紀寵爸激省優惠
炸雞控衝了！ 迎接8月聚餐與父親節檔期，全台三大速食品牌紛紛祭出「肉量爆表」重磅優惠。無論是爆量薄皮原味雞桶、激省買一送一，還是超殺烤雞折扣，全都要搶攻肉食怪的胃！
頂呱呱：超越一斤肉山！「一斤雞PLUS」重磅降臨
台式炸雞霸主頂呱呱豁出去了！8月3日至8月5日限時三天推出超狂「一斤雞PLUS」，整桶滿載4隻金黃雞腿與4塊原味炸雞，重量直接突破800公克，限時特價只要328元（原價516元，直接下殺64折，現省188元）。無辣不歡的炸雞控，購買此套餐還能以每塊加價6元升級辣味炸雞；此外，外皮酥香微辣的「辣味雞翅」2入組也同步降至88元（原價118元），全台門市（桃園及松山機場店除外）與線上點餐系統同步開賣。
三商炸雞：肉量大爆發！經典「買3送3」打出4.7折
三商炸雞祭出超佛心的父親節限定買一送一，只要購買3隻義式雞腿（可選原味或辣味），就免費贈送3塊黃金山賊炸雞，整組爆殺價只要210元（原價420元）。加碼再出招：加價188元即可直接獲得第二組！算下來等於「買3送3再拿一組」只要398元（原價840元），直接打到4.7折！同時，「唰嘴無骨雞塊」也享買一送一優惠，2份優惠價僅99元。
21世紀風味館（21Plus）：烤雞控最愛！週末烤雞激省、寵爸現省優惠
21風味館嚐juicy烤雞！即日至9月1日推出「寵爸優惠」活動，主打「香草烤雞雙雞組」優惠價711元（原價1,190元），現省479元，平均每隻只要355元起，加上多款人氣點心同步推出 5 折起。
針對父親節假期推出週末專屬激省，招牌「香草烤雞」單隻特價369元（原價530元），一次帶走兩隻更直接享有700元超值價，平均一隻只要350元；還有「香脆炸雞桶（5入）」特價288元，兩桶入手只要538元，平均每桶僅269元，用最高CP值的道地美味滿足全家人的胃。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。