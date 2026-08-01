Popeyes石牌店8/3開幕！首100名滿額抽雞柳餐、7天送50元折價券

台北炸雞控再添新選擇！美式炸雞品牌 Popeyes Louisiana Kitchen 宣布將於 8月3日正式進駐台北石牌商圈，新店就位於捷運石牌站1號出口旁。開幕首日祭出三重優惠，包括前100名消費滿100元可參加幸運大轉盤，有機會免費帶走價值425元的「雞柳大滿足餐」，8月3日至8月9日更推出連續7天消費滿200元送50元折價券活動，預料將再掀一波排隊熱潮。

圖／取自POPEYES臉書粉絲團

Popeyes源自美國路易斯安那州，以招牌炸雞、雞柳、漢堡、薯條及靈魂沾醬聞名，近年積極拓展亞洲市場，並於 2024年正式進駐台灣。品牌登台初期即因酥脆多汁的炸雞口感與特色調味，在台北市區多家門市掀起排隊人潮，成為炸雞品牌中的熱門話題。此次石牌店開幕，將成為北投區最新據點，店址位於 台北市北投區石牌路二段6號，交通便利，鄰近捷運石牌站，方便周邊居民與通勤族前往。

圖／取自POPEYES臉書粉絲團

Popeyes石牌店開幕優惠一次看

Popeyes石牌店開幕首日（8月3日）推出 「前100名消費滿100元抽幸運大轉盤」 活動，有機會免費獲得價值425元的「雞柳大滿足餐」。此外，8月3日至8月9日 限時7天，只要單筆消費滿200元，即可獲贈 50元折價券 一張，適用於後續消費使用。

圖／取自POPEYES臉書粉絲團

隨著石牌店加入營運，Popeyes持續擴展台北門市版圖，從經典炸雞、雞柳到漢堡與薯條，預料將吸引不少炸雞愛好者前往朝聖，也讓石牌商圈再添一間人氣速食新據點。

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