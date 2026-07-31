薯條自由免搶食！ Potato Corner限時15天衝「超狂大薯」一次混搭3種粉 打卡任務免費喝飲料、限量燈箱搶爆

薯條控準備衝一波！被封為「薯條界天花板」的美式連鎖調味薯條品牌「Potato Corner」，進駐台灣滿一週年囉！歡慶這個大日子，品牌特別重磅推出限定版「巨大化」商品，直接把份量升級成平常大薯的3倍重，就是要讓大家一次吃個夠！還有活動期間拍照任務免費爽喝飲料，更有超萌周邊等著粉絲來蒐集！

巨無霸份量登場！「超狂大薯」一次爽嗑3種風味

圖／Potato Corner提供

Potato Corner回饋台灣粉絲，特別在周年慶期間打造全新限定規格「超狂大薯」，份量比起一般標準大薯猛增了將近3倍，簡直是為了好友聚會、派對分享量身打造！最讚的是，點這款超狂大薯還能一口氣任選3種經典風味粉，不管是酸奶洋蔥、香濃起司還是碳烤BBQ，一次實現「薯條自由」。

限時兩週開賣！販售時間、價格一次看

圖／Potato Corner提供

記好時間了！這項限定商品將於2026年8月1日至8月15 日，在全台Potato Corner門市限量登場，為期短短兩週。一份售價為398元，不管是買去野餐、辦派對，還是帶回辦公室跟同事一起分食都超合適。

完成任務免費喝飲料！「POCO磁吸迷你燈箱」全台限量500組

圖／Potato Corner提供

活動期間只要在門市購買「超狂大薯」，並完成指定的社群拍照打卡任務，就能免費獲得「消暑飲品2杯」。

圖／Potato Corner提供

更同步推出了超級欠買的周年限定周邊「POCO 磁吸迷你燈箱」，亮黃色的經典塗裝吸在辦公室隔板或家裡冰箱上都療癒爆表。只要購買限定新品，就能以85元的加購優惠價（原價129元）帶回家，全台僅限量500組，手刀快搶！

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