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台北東區新麵包店「BAKERHOOD巷上」正式開幕！開心果可頌、火山肉桂捲爆紅，開幕優惠一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自BAKERHOOD臉書粉絲團
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台北東區再添人氣麵包店。位於忠孝敦化商圈216巷的「BAKERHOOD巷上」於今（30）日正式開幕，試營運期間即因歐式麵包、酸種麵包與可頌系列在社群平台掀起討論，不少民眾特地排隊朝聖。開幕首三日推出限量福袋與滿額加價購優惠，預料將吸引新一波麵包控搶購。

圖／取自BAKERHOOD臉書粉絲團
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開幕首三日限量福袋 8月底前還有滿額優惠

BAKERHOOD巷上即日起至8月1日，每日中午12點發放號碼牌，前50位排隊民眾可用150元購買價值300元以上的限量福袋。另自7月30日至8月31日，單筆消費滿350元可享「丹麥布丁燒」買一送一；消費滿500元，則可加價199元購買4吋開心果巴斯克，優惠商品每日限量供應。

圖／取自BAKERHOOD臉書粉絲團
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開心果可頌、薯泥燻牛穀堡成為人氣必吃

店內主打歐式與酸種麵包，其中「開心果可頌」以酥脆層次包裹濃郁開心果醬與開心果碎粒，成為社群熱議品項；「薯泥燻牛穀堡」則結合穀物麵包、綿密薯泥、燻牛肉與蘋果醋漬紫洋蔥，鹹香與酸爽層次鮮明，深受早午餐族群喜愛。

圖／取自BAKERHOOD臉書粉絲團
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此外，「火山肉桂捲」以蜂蜜肉桂餡搭配起司奶蓋與黑糖風味，甜而不膩；「蜂蜜南瓜吐司」加入帶皮南瓜丁與南瓜籽，口感柔軟；「莓果乳酪酸種麵包」則以魯邦酸種低溫發酵，揉入果乾與乳酪，適合搭配咖啡享用。店內還有水果丹麥、胡椒乳酪鹼麵包與100公分巨木麵包等熱門品項，為東區麵包地圖再添新亮點。

圖／取自BAKERHOOD臉書粉絲團
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BAKERHOOD巷上位於台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄3號，鄰近捷運忠孝敦化站3號出口，營業時間為每周一至周六12:00至20:00。

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