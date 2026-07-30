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帶爸爸吃「北海岸超值吃到飽」！2人同行只要880元還免服務費 限時5天爽嗑「星級午、晚餐Buffet」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
圖／薆悅酒店野柳渡假館官網

帶爸爸到北海岸Buffet！限時5天，野柳指標飯店祭出「帶爸爸2人同行」吃到飽只要880元且免服務費的活動，每人440元即可爽嗑星級飯店的午、晚餐Buffet！

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圖／薆悅酒店野柳渡假館官網

野柳4星級指標飯店「薆悅酒店野柳渡假館」迎接父親節，位於2F的自助餐廳「漁人廚房」於8/3至8/7之午、晚餐期間推出「帶爸爸2人同行」880元（其中一位為爸爸）且不收服務費，第三位起（含第三位）成人每位488元，兒童則依現場標準收費，每位350元，以上均免服務費。

圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
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圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
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圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
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圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
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「漁人廚房」主打選用在地食材，並依時令提供新鮮的在地料理，從海鮮、熟食到甜點飲品，統統能一次吃到位，加上原本就很親民的價格，而被稱作是「北海岸超值吃到飽」。

薆悅酒店野柳渡假館

地址：新北市萬里區野柳里港東路162號之2

電話：02 7703 5700

圖／薆悅酒店野柳渡假館官網
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