帶爸爸吃「北海岸超值吃到飽」！2人同行只要880元還免服務費 限時5天爽嗑「星級午、晚餐Buffet」

2026中秋月餅預購現已開跑，各大飯店推出早鳥優惠。寒舍集團、高檔酒店及圓山大飯店均有折扣，最多可享84折起。北投麗禧及台北凱撒也提供特色禮盒，滿足中秋送禮需求，讓消費者提前把握優惠。

2026-07-30 11:00