帶爸爸吃「北海岸超值吃到飽」！2人同行只要880元還免服務費 限時5天爽嗑「星級午、晚餐Buffet」
帶爸爸到北海岸吃Buffet！限時5天，野柳指標飯店祭出「帶爸爸2人同行」吃到飽只要880元且免服務費的活動，每人440元即可爽嗑星級飯店的午、晚餐Buffet！
野柳4星級指標飯店「薆悅酒店野柳渡假館」迎接父親節，位於2F的自助餐廳「漁人廚房」於8/3至8/7之午、晚餐期間推出「帶爸爸2人同行」880元（其中一位為爸爸）且不收服務費，第三位起（含第三位）成人每位488元，兒童則依現場標準收費，每位350元，以上均免服務費。
「漁人廚房」主打選用在地食材，並依時令提供新鮮的在地料理，從海鮮、熟食到甜點飲品，統統能一次吃到位，加上原本就很親民的價格，而被稱作是「北海岸超值吃到飽」。
薆悅酒店野柳渡假館
地址：新北市萬里區野柳里港東路162號之2
電話：02 7703 5700
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。