2026中秋月餅「早鳥」懶人包！最低84折，5大飯店優惠一次看

2026中秋月餅預購正式開跑，各大飯店紛紛祭出早鳥優惠搶攻送禮市場。今年包括寒舍集團推出線上預購84折起、瀚寓酒店8月31日前85折、圓山大飯店8月15日前88折，以及台北凱撒飯店連鎖聯名龍鳳堂推出優惠價1,126元等方案，從廣式月餅、桃山月餅、奶黃月餅到蛋黃酥禮盒一次到位。無論是企業中秋送禮、家庭團圓或提前預購，都能趁早鳥優惠節省荷包，以下整理2026中秋月餅懶人包一次看。

寒舍集團：線上預購84折起 四款禮盒一次滿足

寒舍集團今年推出「豐月」、「迎秋」、「騰兔」及「瑞金」四款中秋禮盒，即日起正式開放預訂，線上預購享84折起優惠。「豐月中秋月餅茶葉禮盒」售價1,888元，集結棗泥核桃蛋黃、椒香芝麻、陳皮紅豆等廣式月餅，以及杜拜巧克力、蓮蓉軟心、日式煎茶栗子等桃山月餅，並搭配凍頂烏龍茶；「迎秋中秋月餅臻選禮盒」售價1,688元，集合廣式、桃山與奶黃月餅；蛋黃酥控則可選擇「瑞金蛋黃酥禮盒」，售價1,188元，主打XO千層、菠蘿與經典蓮蓉蛋黃酥，兼具傳統與創新風味。

圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供

北投麗禧溫泉酒店：9入法式千層蛋黃酥禮盒登場

北投麗禧溫泉酒店今年推出全新升級9入「麗禧蛋黃酥禮盒」，售價1,000元，將於8月1日起開賣至9月18日。禮盒以法式千層酥皮包裹紅土鹹鴨蛋與奶油紅豆餡，再以馬爾頓海鹽提味，打造鹹甜交織、層次豐富的口感。外酥內潤的酥香特色，特別適合作為中秋伴手禮或企業贈禮，大量採購另享優惠方案。

圖／北投麗禧溫泉酒店提供

瀚寓酒店：米其林指南酒店85折早鳥優惠

米其林指南酒店瀚寓酒店今年推出兩款中秋禮盒，即日起至8月31日前預購享85折優惠。主打「流金雙抱月廣式月餅禮盒」原價1,288元、早鳥價1,095元，內含奶黃流沙與香芋麻糬8入廣式月餅，並結合可化身LED暖光燈飾的設計禮盒，兼具送禮與收藏價值；「澄金鳳梨酥禮盒」原價498元、早鳥價423元，嚴選台灣金鑽鳳梨製作內餡，搭配藝術木盒設計，兼具美味與實用性。

圖／瀚寓酒店提供

圖／瀚寓酒店提供

圖／瀚寓酒店提供

圓山大飯店：萬象寶盒88折開搶

圓山大飯店以代表性梅花藻井為靈感，推出「萬象寶盒」系列中秋禮盒，即日起至8月15日享88折早鳥優惠。「仰玥萬象中秋寶盒」原價1,780元、優惠價1,566元，內含廣式月餅、圓山烏龍茶及紀念杯墊；「望玥萬象中秋寶盒」原價2,280元、優惠價2,006元，搭配桃山月餅、限定餅乾、烏龍茶與收藏版圓山風華鏡，兼具中秋送禮與收藏紀念意義。

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

凱撒飯店連鎖：聯名龍鳳堂 經典雙黃月餅優惠價1,126元

台北凱撒飯店連鎖攜手龍鳳堂推出「凱撒映月禮盒」與「凱撒望月禮盒」，主打蓮蓉雙黃、烏豆沙雙黃、桂圓雙黃及棗泥核桃等經典廣式口味，適合家庭團圓與企業送禮需求。即日起至9月14日享早鳥優惠價1,126元（原價1,280元），提前預購即可享有價格優惠，也成為今年飯店中秋月餅禮盒市場的熱門選擇。

圖／凱撒飯店提供

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