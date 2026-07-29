8/7準時開搶！ 藏壽司「三麗鷗18款扭蛋」超萌登場 全台6間「三麗鷗度假主題店」打卡抽瓷盤、Kitty甜點贈透卡

荷包又要失守了！連鎖旋轉壽司龍頭「藏壽司」宣布全新夏日重磅企劃，再次攜手紅遍全球的三麗鷗家族，將於8月7日起推出全台期間限定的「夏日海邊」主題活動！不僅有 Hello Kitty、酷洛米、布丁狗等大明星換上泳裝登場，還有首度加入戰局的超人氣「帕恰狗」等18款獨家扭蛋、滿額加價購與限定打卡門市，超萌引爆全台！

圖 / 藏壽司提供

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泳圈公仔可愛炸裂！18款限定扭蛋「帕恰狗」首度現身

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藏壽司本次發揮創意，讓三麗鷗明星們全部換上海灘戰袍、坐上專屬配色的泳圈：Hello Kitty 與酷洛米帶有時髦粉紫風格，大耳狗喜拿與人魚漢頓則展現亮黃海島風，布丁狗與首度亮相的「帕恰狗」更是以活潑橘色吸睛。除了最吸睛的「鮮度君公仔吊飾」，還有6款增添包包亮點的亮面胸章及菱形吊飾，夏日渡假質感讓人想全套收集！

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萌翻旅行日常！「立體耳朵袋、陶瓷碗盤」滿額加價購

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生活實用好物也不放過！消費滿額即可加購限量夢幻逸品：第一波於8月7日開跑，消費滿800元，即可以499元加價換購「旅行收納袋」，推出布丁狗與酷洛米兩款，袋身擁有超可愛立體耳朵，還能輕鬆折疊、套在行李箱拉桿上；第二波則於9月1日登場，可以599元加購850ml大容量的「陶瓷碗盤組」，不論是酷洛米款還是人魚漢頓款，居家餐桌秒變夏日海島風。

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全台16間限定滿額送吊飾！6大打卡門市沉浸式度假

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全台指定16間門市加碼獻上「壓克力手機支架吊飾」滿額贈禮，只要折扣後消費滿1,200元並完成指定社群任務，就能免費把兼具實用與可愛的手機支架吊飾帶回家！

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此外，藏壽司更將「桃園大興西店、高雄五福光華店、板橋遠科店、台北館前店、台中惠文路店、林園沿海路店」6家指定門市變身為「三麗鷗家族限定佈置店」，從入口到桌貼全被角色包圍，拍照打卡還有機會抽中Hello Kitty等4款設計的「造型陶瓷盤」。

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兩款夏日夢幻甜點登場！吃就送三麗鷗限定透卡

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除了好拍好拿，藏壽司更將三麗鷗元素注入餐點！8 月 7 日起同步推出兩款夏日主題甜點——「凱蒂莓莓蛋糕芭菲」以牛奶霜淇淋淋上酸甜草莓醬，搭配 Kitty 泳圈插卡；「布丁狗布丁水果百匯」則以經典布丁融合鮮甜水果。凡點購主題甜點，就能免費獲得限定「透卡」乙張（含夏日花圈風、度假相框風等 4 款 design），放在鏡頭前與美食合照或夾在手機殼後方都超級療癒！

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