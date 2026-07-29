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添好運吃到飽有台北！8月全台4門市開跑 「100分鐘爽嗑星級港點」 台北人「緊盯這幾天」手刀卡位

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／添好運台灣粉專、報系資料照（記者沈昱嘉攝影）
圖／添好運台灣粉專、報系資料照（記者沈昱嘉攝影）

添好運8月放題有台北！8月添好運港點吃到飽「4家門市」限定一個月登場，除了台中、高雄、台南外，這次也多了大家敲碗已久的台北店，但幾乎一公布就被秒殺，目前訂位已滿。

圖／添好運台灣粉專
圖／添好運台灣粉專

8月添好運港點吃到飽增加台北天母高島屋店，但因訂位熱絡目前已滿座，可見台北人對添好運放題的極高興趣。同時建議大家，可於每月底（約22-28日期間）關注官方粉專公告，才能在第一時間看到是否有鄰近的店鋪參與活動，即時先卡位。

除了天母高島屋店外，還有台中 Jmall 店、台南小北門店、高雄富民店提供吃到飽。8/1至8/31之平日，台中 Jmall 店期間開放每日14:00一場次、限量40位，而台南小北門店則有14:00、15:40兩個場次、每時段限量20位；高雄富民店則不分平假日，每日14:00、15:40時段供應吃到飽，每時段限量40位。

圖／添好運提供
圖／添好運提供

圖／添好運提供
圖／添好運提供

收費部分，成人每位$699（另計10%服務費）、6–12歲$333、3–6歲$200、0–3歲以下免費；用餐時間100分鐘，活動不與其他優惠併用，更多詳細活動資訊以店內公告為準。

添好運主打港式點心。圖／報系資料照（記者沈昱嘉攝影）
添好運主打港式點心。圖／報系資料照（記者沈昱嘉攝影）

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添好運 吃到飽 港點 大葉高島屋

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