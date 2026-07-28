星級百匯只要999元！台北凱達「百宴」感恩回饋 一週4天「午、晚餐Buffet」含服務費千元有找 爽嗑地中海美食
五星飯店吃到飽千元有找！台北凱達大飯店內自助餐廳祭出夏日感恩回饋，平日自助Buffet只要999元，一路優惠至8月底，建議提早卡位才不怕撲空。
Buffet控有福了！台北凱達大飯店5F「百宴自助餐廳」推出感恩回饋，即日起至8/31之平日週一至四，午、晚餐時段用餐只要999元，且已含服務費，現省299元爽嗑星級百匯，用最划算的價格享受當期主打的地中海美食。
百宴自助餐廳當期主題為「地中海風味宴」，亮點包含嚴選海鮮吧、異國料理區的「中東蘋果杏桃燉羊膝」、現做料理區必拿「爐烤香料牛胸腹」，鮮甜白蝦與各式海鮮吃到飽，還有高顏值甜品櫃能滿足每個人的甜點胃。
百宴用餐空間寬敞，設有大片落地窗環繞，自助餐台上擺滿了各式異國風味料理，邀請饕客到訪在此舒適新穎的氛圍中品味優雅時尚的用餐時光。
台北凱達大飯店 百宴平日感恩活動
活動日期：即日起～2026/08/31
適用時段：週一至四 午餐／晚餐時段
電話訂位：02-2383-6788
備註：本活動恕不與其他優惠及餐券併用
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。