星級百匯只要999元！台北凱達「百宴」感恩回饋 一週4天「午、晚餐Buffet」含服務費千元有找 爽嗑地中海美食

五星飯店吃到飽千元有找！台北凱達大飯店內自助餐廳祭出夏日感恩回饋，平日自助Buffet只要999元，一路優惠至8月底，建議提早卡位才不怕撲空。

圖／台北凱達大飯店提供

Buffet控有福了！台北凱達大飯店5F「百宴自助餐廳」推出感恩回饋，即日起至8/31之平日週一至四，午、晚餐時段用餐只要999元，且已含服務費，現省299元爽嗑星級百匯，用最划算的價格享受當期主打的地中海美食。

圖／台北凱達大飯店提供

百宴自助餐廳當期主題為「地中海風味宴」，亮點包含嚴選海鮮吧、異國料理區的「中東蘋果杏桃燉羊膝」、現做料理區必拿「爐烤香料牛胸腹」，鮮甜白蝦與各式海鮮吃到飽，還有高顏值甜品櫃能滿足每個人的甜點胃。

圖／台北凱達大飯店提供

百宴用餐空間寬敞，設有大片落地窗環繞，自助餐台上擺滿了各式異國風味料理，邀請饕客到訪在此舒適新穎的氛圍中品味優雅時尚的用餐時光。

圖／台北凱達大飯店提供

台北凱達大飯店 百宴平日感恩活動

活動日期：即日起～2026/08/31

適用時段：週一至四 午餐／晚餐時段

電話訂位：02-2383-6788

備註：本活動恕不與其他優惠及餐券併用

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