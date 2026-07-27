家長們嚇壞！ 嘉南羊乳銷毀4公噸生乳原因曝光 官方急發5聲明自清：可以安心喝

近期雲林驚傳羊肉產品驗出「世紀之毒」戴奧辛超標事件，消息一出隨即震撼全台！由於知名品牌「嘉南羊乳」配合主管機關啟動預防性食品安全管理，預防性封存並銷毀約 4 公噸生乳，瞬間讓全台各大媽媽圈與 Threads 社群平台陷入集體恐慌。

針對網路瘋傳「羊奶驗出戴奧辛」的疑慮，嘉南羊乳特別澄清，新聞報導中提及預防性銷毀的 4 公噸生乳，是接獲主管機關通知後，為了以最高標準「杜絕潛在風險」所採取的預防性食品安全處置，並強調，這項處置屬於預防性的食品安全管理措施，並不代表市售嘉南羊乳產品檢出異常。

嘉南羊乳透露，經查本次涉案的李姓飼主根本不是嘉南合作社的社員，公司過往也從未向該名飼主收購過任何生乳源。全因該涉案人士涉嫌違法冒用嘉南合作牧場開立的「羊隻健康聲明書」，私自將自己飼養的羊隻送往肉品市場屠宰，才會害得嘉南羊乳無辜受到波及。目前該起冒用案件已正式移送檢調機關深入偵辦，嘉南羊乳亦發出5點聲明自清。

圖／取自嘉南羊乳官網

嘉南羊乳強調，公司每年均固定委託第三方公正檢驗單位，對戴奧辛等項目進行極為嚴格的檢測，報告一向公開透明。事件爆發後，官方已於第一時間再次將羊乳產品送檢，預計最快 8 月中旬就會向大眾公布最新結果。而目前市售及正常配送中的產品均不屬於此次預防性封存批次，消費者無須停止配送或退訂，可安心飲用。

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