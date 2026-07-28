香菜控快衝！台北「期間限定香菜甜點專門店」開幕　倒數66天吃得到香菜奶茶、香菜肉桂捲

台北美食再添話題新店！主打「66天後就會消失」的期間限定香菜甜點專門店「倒數66」已於7/25日正式開幕，地點就在捷運忠孝復興站旁、SOGO忠孝館後方，交通便利，開幕首日已在社群掀起討論，被網友封為「香菜控的天堂、香菜黑的地獄」。

圖／取自66天後閉店Threads粉絲團

店內香菜甜點品項豐富，包括香菜餅乾、香菜肉桂捲、香菜奶油罐與香菜奶茶，全數以新鮮香菜認真製作，挑戰饕客味蕾極限。無論是死忠香菜愛好者，還是想踩點打卡的獵奇系吃貨，都能在這裡找到樂趣。

圖／取自66天後閉店Threads粉絲團

圖／取自66天後閉店Threads粉絲團

開幕期間同步推出限量66組的「香菜邪教入門組」，內含香菜肉桂捲、香菜奶油罐、香菜餅乾與香菜奶茶各一，原價340元，組合優惠價只要300元；前66位購買套餐的顧客，還可免費獲得帆布袋或香菜絨毛娃娃，送完為止。

圖／取自66天後閉店Threads粉絲團

提醒想朝聖的民眾，這家台北期間限定甜點店只營業66天，倒數計時已經開始，香菜控們把握時間，快揪香菜同好一起衝一波，錯過就吃不到了！

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