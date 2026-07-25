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麥味登聯名「小熊維尼」100週年限定早餐！ 5款盲盒玩偶8月開搶、2大主題門市、 周邊亮點一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
麥味登攜手迪士尼《小熊維尼》歡慶100週年聯名。圖／麥味登提供
麥味登攜手迪士尼《小熊維尼》歡慶100週年聯名。圖／麥味登提供

迪士尼巨星「小熊維尼」迎來 100 週年！連鎖早餐品牌麥味登特別於 8 月展開跨界合作，首度推出「MY維尼早餐玩偶盲盒」與爆萌周邊，並於全台南北打造2間打卡門市，讓維尼粉絲沉浸在幸福晨光中！

圖／麥味登提供
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鹹甜滋味超誘人！夏日限定「蜂蜜主題餐點」登場

圖／麥味登提供
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早餐也要甜蜜一下！這次聯名呼應小熊維尼最愛的蜂蜜元素，自8/1 起開賣期間限定餐點：「嫩雞鬆餅特餐」與「嫩雞法國吐司特餐」將軟嫩雞肉結合現煎鬆餅與蛋香吐司，再淋上金黃蜂蜜，鹹甜交織的層次感讓人一吃愛上；飲品部分則有清涼解膩的「蜂蜜綠茶」與酸甜消暑的「蜂蜜檸檬」，是盛夏晨間的最佳解熱首選。

圖／麥味登提供
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更推出限定主題包裝，紙杯（溫暖擁抱款）、餐盒及漢堡袋，全面換上維尼與好友主題視覺，讓人一眼融化。

APP 限量預購！5 款MY維尼早餐玩偶盲盒＋溫暖居家周邊

圖／麥味登提供
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首次登場超萌週邊將於8/3 10:00 APP限量預購！　MY維尼早餐玩偶盲盒包括「小熊維尼款捲餅」、「小豬款草莓湯種」、「屹耳款荷包蛋」、「跳跳虎款薯餅蛋塔」，以及特別版「小熊維尼款滿分堡」共有5款造型，價格為單盒329元、4入中盒1,316元（每帳號限購2盒）。不論是捲餅皮的細緻紋理還是蛋塔上的番茄醬，細節還原度極高的夢幻逸品。

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同步祭出居家生活周邊，「小熊維尼款滿分堡抱枕 (459元)」將漢堡與軟萌維尼相合，觸感柔軟飽滿，無論放在沙發還是辦公室都超療癒；大尺寸的「森林悄悄話滑鼠墊 (279元)」則重現維尼與小豬貼心互動的經典場景。

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打卡聖地快朝聖！南北 2 間「小熊維尼主題門市」

為了讓大家徹底走進繪本世界，全台特別打造了 2 間限定主題概念門市，分別落腳於「北市敦南遠企店」與「高雄西子灣店」。店外特別設計了大型百畝森林角色窗貼吸引目光，店內更布置了角色立牌與情境裝飾，讓粉絲從進門到用餐都能隨手拍出滿滿童趣好照片！

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麥味登 早餐 小熊維尼

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