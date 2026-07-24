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2人折500、4人折1千！ 晶華栢麗廳「夏祭屋台」把夜市搬進buffet 狂嗑烤魷魚、和牛漢堡排+4大啤酒暢飲

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
人氣buffet「栢麗廳」再度推出夏祭屋台活動。圖／台北晶華酒店提供
人氣buffet「栢麗廳」再度推出夏祭屋台活動。圖／台北晶華酒店提供

免飛日本也能感受濃濃的日本夏日祭典！響應台北大稻埕夏日節，台北晶華酒店人氣Buffet栢麗廳」即日起至8月底強勢推出「夏祭屋台」主題活動，一口氣將日本街頭經典小吃搬上餐檯，更祭出「晶華會」會員專屬優惠，平日用餐兩人同行現折500元、四人最高現省1000元！

炭烤炸物登場！醬烤大魷魚、鹽烤香魚現點現烤

活動靈魂「烤檯區」，祭出香氣撲鼻的炭烤大魷魚、照燒醬烤豬肋排、奶油烤玉米及大阪燒輪番上陣，週末更加碼推出整尾現烤「鹽烤香魚」。熱食區則準備了日式唐揚雞、章魚足、手羽先等熱門炸物，給饕客們最道地的日式街頭風味。

人氣buffet「栢麗廳」再度推出夏祭屋台活動。圖／台北晶華酒店提供
人氣buffet「栢麗廳」再度推出夏祭屋台活動。圖／台北晶華酒店提供

海鮮與熱食狂歡！和牛漢堡排、甜蝦鮭魚親子丼無限續

熱食與海鮮餐檯有北海道奶油螃蟹燒、胡麻牛肉壽喜燒、松茸野菇松露燉飯與極致軟嫩的和牛漢堡排等，海鮮控絕不能錯過靈魂主角「甜蝦鮭魚親子丼」，咬下爆漿鮭魚卵搭配鮮甜生蝦與鮭魚，滿口脂香。

人氣buffet「栢麗廳」再度推出夏祭屋台活動。圖／台北晶華酒店提供
人氣buffet「栢麗廳」再度推出夏祭屋台活動。圖／台北晶華酒店提供

人氣buffet「栢麗廳」再度推出夏祭屋台活動。圖／台北晶華酒店提供
人氣buffet「栢麗廳」再度推出夏祭屋台活動。圖／台北晶華酒店提供

四大生啤酒暢飲！DIY日式刨冰完美收尾

現場更特別引進「三得利」、「Asahi」、「KIRIN」及「ORION」日本四大知名生啤酒無限暢飲！ 甜點區則有烤醬油糰子、水羊羹、蕨餅，以及可自由添加珍珠、蜜紅豆與抹茶糖漿的DIY「日式刨冰專區」。

人氣buffet「栢麗廳」再度推出夏祭屋台活動。圖／台北晶華酒店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
人氣buffet「栢麗廳」再度推出夏祭屋台活動。圖／台北晶華酒店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起APP領券享優惠！至8月底前，下載「晶華會APP」註冊成為會員，即可領取平日午晚餐專屬折價券，結帳出示即享兩人同行現折500元、四人同行最高可折抵1000元優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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栢麗廳 Buffet 晶華酒店

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