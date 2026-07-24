快訊

南韓「世紀離婚案」判了！SK會長崔泰源須付前妻超過200億

中國海盜「黃金時代」！國際海盜史研究趨勢一次看

中聯問題油延燒近月…三大股東終於道歉 4到6月生產油品不再上架

「元一天婦羅」2度蟬聯米其林一星榮譽！宣布進軍新竹開幕時間曝

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團
圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團

《2026台灣米其 Michelin 指南》公布最新星級餐廳名單，台北東區天婦羅名店「元一天婦羅」再度獲得米其林一星肯定，成功二度蟬聯星級殊榮。餐廳同步宣布展店消息，將以「元一新竹」進軍新竹竹北，預計今年9月正式開幕，讓新竹饕客期待已久的米其林天婦羅料理即將登場。

圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團
圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團

元一天婦羅二度蟬聯米其林一星 進軍竹北開啟新篇章

元一天婦羅自2024年3月在台北東區開幕，便以精緻天婦羅料理受到餐飲界關注，餐廳由日本天婦羅名匠元吉和仁（Motoyoshi Kazuhito）共同打造，並定期親自來台監修，從食材挑選、麵衣製作到油溫控制，皆講究料理細節。

圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團
圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團

在《2026台灣米其林指南》最新星級名單中，元一天婦羅再次獲得米其林一星肯定，二度蟬聯星級殊榮。餐廳也趁此宣布下一階段展店計畫，將以「元一新竹」進駐新竹竹北，預計今年9月正式開幕，將日本職人天婦羅料理帶給更多新竹地區的饕客。

圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團
圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團

液態氮麵糊打造薄脆口感 精準掌握每一道炸製細節

元一天婦羅的料理特色，在於對天婦羅炸製工藝的高度要求。餐廳將極低溫液態氮麵糊技術融入製程，再依照不同食材的特性調整油溫與炸製時間，讓麵衣呈現輕薄、酥脆且低油感的口感，盡可能保留海鮮與蔬菜本身的鮮甜滋味。

圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團
圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團

其中，炸蝦料理更展現餐廳對細節的講究，蝦頭、蝦身與蝦尾會依照不同部位的特性進行分段炸製，精準掌握各部位的熟度與口感。入口先是麵衣的酥脆，接著感受蝦肉的彈性與鮮甜，展現天婦羅料理看似簡單，實際上高度依賴油溫與時間控制的料理工藝。

招牌「鮮淬・海老」一次吃兩種風格 蝦肉鮮甜搭配特製醬汁

店內招牌「鮮淬・海老」則以兩種不同麵衣呈現蝦料理的多層次風味。第一道以薄脆麵衣為主，凸顯蝦肉本身的彈牙口感與自然清甜；第二道則採用較濃厚的麵衣，透過中溫炸製讓麵衣與蝦肉交織出更豐富的香氣，再搭配店家特製天婦羅醬汁，呈現不同於第一道的味覺層次。

圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團
圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團

除了招牌炸蝦之外，元一天婦羅也會依照季節更換海鮮與蔬菜食材，透過不同食材的含水量、質地與風味調整炸製方式，讓天婦羅不只是單純的炸物，而是以油溫、時間與麵衣厚薄，凸顯當令食材特色的精緻日本料理。

米其林一星天婦羅進軍新竹 竹北「元一新竹」9月開幕

隨著「元一新竹」預計今年9月於竹北開幕，元一天婦羅也正式拓展至新竹地區。餐廳表示，希望將對天婦羅料理的堅持帶給更多顧客，讓新竹地區喜愛米其林餐廳、日本料理與高級天婦羅的饕客，不必特別北上，也能有機會品嘗品牌招牌料理。

圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團
圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團

目前「元一新竹」的詳細地址、完整菜單與訂位方式仍待官方後續公布。隨著開幕日期接近，這間台北米其林一星天婦羅名店進軍竹北的最新消息，也成為新竹美食市場近期備受期待的新店焦點。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

米其林

相關新聞

2人折500、4人折1千！ 晶華栢麗廳「夏祭屋台」把夜市搬進buffet 狂嗑烤魷魚、和牛漢堡排+4大啤酒暢飲

晶華酒店的「栢麗廳」今起至8月底推出「夏祭屋台」主題Buffet，會員平日用餐可享兩人現折500元優惠。活動強調炭烤大魷魚、和牛漢堡排等日式美食，以及四大生啤酒無限暢飲，帶來夏日夜市的獨特體驗。

「元一天婦羅」2度蟬聯米其林一星榮譽！宣布進軍新竹開幕時間曝

米其林一星名店「元一天婦羅」將於9月進軍竹北，帶來精緻天婦羅料理，讓新竹饕客期待已久。餐廳以高水準炸製工藝，再度蟬聯米其林一星，展現對食材嚴格把控。

14家米其林、溫體牛肉湯高鐵直送！「台灣美食展」飯店餐券優惠一次看

「2026台灣美食展」將於7月31日至8月3日在台北世貿一館登場，今年以「風土醞釀」為主題，集結全台在地食材、金牌美食、冠軍伴手禮，以及米其林、必比登推薦餐廳，還有多家五星飯店推出展場限定住宿與餐券優惠，準備打造今夏最強美食嘉年華。

GD、李洙赫愛店！韓國「TTEURAK」登台3天 吃得到招牌「菲力牛排」

位於首爾清潭洞，包括GD、李洙赫等韓星都曾到訪用餐的頂級韓牛餐廳「TTEURAK（뜨락）」即將於8月12日至14日跨海來台，攜手「梵燒肉」推出為期三天的客座盛宴，預計將呈現招牌炭燒菲力牛排、炸牛排三明治等特色料理，即日起開放預定。

萊爾富69元芒果剉冰爆紅！果粒多到裝不下 老饕嗨：太誇張

炎炎夏日帶動消暑商機，超商也加入冰品戰場。萊爾富近日推出Hi café全新「芒果粒粒煉乳剉冰」，以滿滿愛文芒果果粒搭配芒果剉冰和煉乳，優惠價69元，不僅吸引消費者搶鮮嚐試，更因芒果用料大方，在社群平台掀起熱烈討論，不少網友直呼「芒果多到太誇張」、「CP值超高」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。