「元一天婦羅」2度蟬聯米其林一星榮譽！宣布進軍新竹開幕時間曝

《2026台灣米其 Michelin 指南》公布最新星級餐廳名單，台北東區天婦羅名店「元一天婦羅」再度獲得米其林一星肯定，成功二度蟬聯星級殊榮。餐廳同步宣布展店消息，將以「元一新竹」進軍新竹竹北，預計今年9月正式開幕，讓新竹饕客期待已久的米其林天婦羅料理即將登場。

圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團

元一天婦羅二度蟬聯米其林一星 進軍竹北開啟新篇章

元一天婦羅自2024年3月在台北東區開幕，便以精緻天婦羅料理受到餐飲界關注，餐廳由日本天婦羅名匠元吉和仁（Motoyoshi Kazuhito）共同打造，並定期親自來台監修，從食材挑選、麵衣製作到油溫控制，皆講究料理細節。

圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團

在《2026台灣米其林指南》最新星級名單中，元一天婦羅再次獲得米其林一星肯定，二度蟬聯星級殊榮。餐廳也趁此宣布下一階段展店計畫，將以「元一新竹」進駐新竹竹北，預計今年9月正式開幕，將日本職人天婦羅料理帶給更多新竹地區的饕客。

圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團

液態氮麵糊打造薄脆口感 精準掌握每一道炸製細節

元一天婦羅的料理特色，在於對天婦羅炸製工藝的高度要求。餐廳將極低溫液態氮麵糊技術融入製程，再依照不同食材的特性調整油溫與炸製時間，讓麵衣呈現輕薄、酥脆且低油感的口感，盡可能保留海鮮與蔬菜本身的鮮甜滋味。

圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團

其中，炸蝦料理更展現餐廳對細節的講究，蝦頭、蝦身與蝦尾會依照不同部位的特性進行分段炸製，精準掌握各部位的熟度與口感。入口先是麵衣的酥脆，接著感受蝦肉的彈性與鮮甜，展現天婦羅料理看似簡單，實際上高度依賴油溫與時間控制的料理工藝。

招牌「鮮淬・海老」一次吃兩種風格 蝦肉鮮甜搭配特製醬汁

店內招牌「鮮淬・海老」則以兩種不同麵衣呈現蝦料理的多層次風味。第一道以薄脆麵衣為主，凸顯蝦肉本身的彈牙口感與自然清甜；第二道則採用較濃厚的麵衣，透過中溫炸製讓麵衣與蝦肉交織出更豐富的香氣，再搭配店家特製天婦羅醬汁，呈現不同於第一道的味覺層次。

圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團

除了招牌炸蝦之外，元一天婦羅也會依照季節更換海鮮與蔬菜食材，透過不同食材的含水量、質地與風味調整炸製方式，讓天婦羅不只是單純的炸物，而是以油溫、時間與麵衣厚薄，凸顯當令食材特色的精緻日本料理。

米其林一星天婦羅進軍新竹 竹北「元一新竹」9月開幕

隨著「元一新竹」預計今年9月於竹北開幕，元一天婦羅也正式拓展至新竹地區。餐廳表示，希望將對天婦羅料理的堅持帶給更多顧客，讓新竹地區喜愛米其林餐廳、日本料理與高級天婦羅的饕客，不必特別北上，也能有機會品嘗品牌招牌料理。

圖／取自元一天婦羅臉書粉絲團

目前「元一新竹」的詳細地址、完整菜單與訂位方式仍待官方後續公布。隨著開幕日期接近，這間台北米其林一星天婦羅名店進軍竹北的最新消息，也成為新竹美食市場近期備受期待的新店焦點。

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