暑假消暑吃漢堡新選擇！樂檸漢堡推「雞蛋布丁漢堡」，摩斯漢堡夏日新品一次看

暑假吃漢堡又有新玩法！台灣漢堡品牌樂檸漢堡將經典台味「義美雞蛋布丁」夾進漢堡，推出甜鹹交織的限定新品；摩斯漢堡則端出韓式柚香雞腿堡、咖哩雞腿珍珠堡、清爽沙拉與茶香飲品，從創意主餐到夏日飲品一次推出，為暑期餐飲市場增添話題。

樂檸漢堡「雞蛋布丁漢堡」登場 經典台味變身甜鹹漢堡

樂檸漢堡此次攜手義美雞蛋布丁，推出「瘋台味限定口味」，將大家熟悉的經典雞蛋布丁融入漢堡。雞蛋布丁漢堡提供手打牛與蔬食兩種選擇，利用布丁滑順、香甜的口感，搭配漢堡鹹香滋味，打造意想不到的甜鹹組合；另有「布丁拿鐵」，推出咖啡拿鐵與紅茶拿鐵兩種風味。

「雞蛋布丁漢堡」與「布丁拿鐵」自7月22日起至9月15日限時販售，數量有限、售完為止，喜歡嘗試創意口味的民眾可趁暑假期間搶先體驗。

圖／取自樂檸漢堡臉書粉絲團

摩斯漢堡夏日新品登場 柚香洋釀雞腿堡、咖哩珍珠堡一次吃

摩斯漢堡則自7月23日起推出夏季新品，其中「柚香洋釀雞腿堡」售價120元，以酥脆雞腿肉搭配甜辣韓式洋釀醬、青生菜與柚香美乃滋，利用清爽柚香平衡醬料風味；「咖哩雞腿珍珠堡」售價130元，將酥嫩雞腿肉、超級大麥米飯、野菜咖哩醬與高麗菜絲結合，呈現米食漢堡的飽足口感。

圖／摩斯漢堡提供

圖／摩斯漢堡提供

暑假期間也推出429元「雙人餐」，包含期間限定漢堡、超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯雞塊、月亮薯條、北海道可樂餅及冰紅茶2杯，並加贈雙人不織布提袋。

圖／摩斯漢堡提供

從早餐到飲品都有新選擇 鳳梨檸檬酥響應生態保育

其他新品還包括65元「凱薩嫩雞三明治」與「嫩雞豆腐麵沙拉」，以及75元「巴西莓蒟蒻冰茶」和「巴西莓蘇打」。茶咖啡系列則推出「焙香鐵觀音拿鐵咖啡」85元、「焙香鐵觀音奶茶」80元，另有55元「焙茶金萱珍珠米派」。

圖／摩斯漢堡提供

圖／摩斯漢堡提供

此外，摩斯漢堡攜手農業部林業及自然保育署與在地農友，推出友善草鴞認證「鳳梨檸檬酥」禮盒，選用友善耕作金鑽鳳梨，搭配三種檸檬風味製成。禮盒每盒6入，8月1日起限量6,000盒販售，優惠價420元，將夏日伴手禮與生態保育概念結合。

圖／摩斯漢堡提供

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