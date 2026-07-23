平日嗑半隻鱈場蟹爽翻！ 士林五星級飯店Buffet升級「松葉蟹、干貝、和牛無限吃」 加碼週末下午茶980元起

海鮮控衝了！台北士林萬麗酒店「士林廚房」今夏推出全新海鮮盛宴升級計畫，從平日專屬尊榮位上禮到假日頂級海陸，甚至連週末下午茶都大幅進化，搶攻全台吃到飽聲量！

平日位上送「鱈場蟹＋活鮑魚」！松葉蟹、鮮甜扇貝隨你狂掃

士林萬麗海鮮饗宴吃到飽升級。圖／台北士林萬麗酒店提供

士林萬麗海鮮饗宴吃到飽升級。圖／台北士林萬麗酒店提供

平日午晚餐只要入座，主廚便大方送上「半隻鱈場蟹腳＋南非活鮑魚」專屬位上料理各1份。來到自助餐檯，還有滿滿的松葉蟹與鮮甜扇貝等經典海味無限量供應，讓饕客不必等到週末，平日就能以爆表CP值爽嗑海鮮百匯。

士林萬麗海鮮饗宴吃到飽升級。圖／台北士林萬麗酒店提供

到了假日午晚餐陣容更是澎湃，位上禮重磅升級為「頂級龍蝦與巨無霸海大蝦」。自助餐檯更不客氣地補滿北海道生食級干貝、鮮甜海蝦以及香氣逼人的「現切和牛」，海陸雙強聯手衝擊味蕾，一次征服海鮮狂與肉食控。

士林萬麗海鮮饗宴吃到飽升級。圖／台北士林萬麗酒店提供

週末下午茶新選擇！日系慢活百匯爽嗑爐烤牛與生魚片

士林萬麗海鮮饗宴吃到飽升級，加碼日系主題下午茶。圖／台北士林萬麗酒店提供

每週六、日的15:00-17:00限時加碼登場「週末午後慢活下午茶」，打破傳統下午茶只有甜點的印象。餐檯大方提供現切爐烤牛肉、極鮮生魚片、炙燒握壽司、現做披薩與義大利麵，搭配精緻手作甜點，交織出澎湃的鹹甜雙重滿足。

士林萬麗海鮮饗宴吃到飽升級。圖／台北士林萬麗酒店提供

台北士林萬麗酒店 - 士林廚房 Shihlin Kitchen

．地址： 台北市士林區中山北路五段470巷8號1樓

．電話： (02) 8861-2389

．士林廚房海鮮盛宴|平日午晚餐：半隻鱈場蟹腳及南非活鮑魚位上料理各乙份，餐檯供應松葉蟹、扇貝等食材，每位1,580元+10%。

．士林廚房海鮮盛宴|假日午晚餐：龍蝦與海大蝦位上料理各乙份，餐檯供應北海道生食級干貝、海蝦與現切和牛，每位1,680元+10%。

．週末午後慢活下午茶： 以日系主題百匯提供現切爐烤牛肉、生魚片、握壽司、披薩、義大利麵、甜點與飲品，每位980元+10%起。

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