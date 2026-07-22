揪吃Buffet現省1780！台北五星級飯店「4人同行1人免費」爽嗑爐烤牛排、海鮮吧 「開胃菜到甜點」百款佳餚任你吃

揪人免費吃飯店Buffet！五星級「台北遠東香格里拉」館內自助餐廳新推「4人同行1人免費」活動，爐烤牛排、海鮮吧、鐵板燒料理統統無限吃，快找上親朋好友大快朵頤一番。

圖／台北遠東香格里拉提供

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暑期省荷包吃大餐！台北遠東香格里拉6F高人氣Buffet「遠東Cafe」推出夏日限定優惠，即日起至8/27之週一至四午餐及晚餐時段「4位成人同行即享1人免費」，免費者僅需支付依原價計算之10%服務費，以四人成行為例，最高現省1,780元。

圖／台北遠東香格里拉提供

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「遠東Cafe」自助吃到飽有現切爐烤牛排、鮮甜蝦蟹、生魚片、炙燒握壽司、現點現做鐵板燒、南洋風味烤餅搭配印度咖哩、經典港點等多國美饌，還有精緻甜點、頂級冰淇淋等，多達百款美味佳餚均可無限享用。在競爭激烈的吃到飽市場佔有一席之地，並擁有一批忠實顧客。

圖／台北遠東香格里拉提供

收費部分，週一至四11:45-14:00午餐時段每人1,680+10%元、週一至四18:00-21:30晚餐時段每人1,780+10%元。其他餐期收費方式請見官網。

台北遠東香格里拉 遠東Cafe

地址：台北市大安區全安里敦化南路二段201號6F

優惠期間：2026/7/20～2026/8/27

適用時段：週一至四 午餐及晚餐

優惠內容：4位成人同行1人免費

訂位專線：(02) 7711-2080

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