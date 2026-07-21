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東京「神級冠軍咖哩」來台北了！直送「最道地日本原味」 國民美食「豬排咖哩、起司咖哩」經典必點
終於插旗台北！繼高雄、台中後，東京神田「冠軍咖哩」台北首店落腳北市信義區，將於7/22正式開幕，吸引不少饕客表示「我等你很久了！」、「終於到台北」。
曾榮獲東京神田咖哩大賽冠軍的「日乃屋咖哩」登台首店位在高雄新濱町，並於今年6月再度於台中漢神洲際購物廣場展店，最新再下一城開設台北首店，落腳Dream Plaza B2，於7/22開幕，將其咖哩版圖擴及北中南三大城市。
歡慶開幕，7/22至8/2，「大滿足特餐（半熟蛋菠菜豬排咖哩）+黃金脆薯」特價299元（原價380元），每日限量30組。
「日乃屋咖哩」自日本總部直送咖哩原料來台，有別於一般咖哩純醬，加入新鮮豬肉與嚴選蔬菜，並經過慢火細熬堆疊出濃郁而溫潤的經典風味，還原最道地的日本原味，也是許多咖哩控的口袋愛店。在日本擁有超過百家連鎖，是被票選為人氣第一的國民美食，更跨國至韓國、泰國、加拿大等地展店。
人氣咖哩部分，肉肉控推薦唐揚雞咖哩、豬排咖哩等經典款，還有鮮甜彈牙的炸蝦咖哩同樣擁有大批支持者，而起司腦袋則有牽絲炙燒起司咖哩，濃郁奶香讓人一口接一口。
日乃屋咖哩 台北首店
開幕日：2026/7/22
地址：Dream Plaza B2（台北市信義區松高路11號）
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