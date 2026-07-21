大暑狂歡「買一送一」！ 麥當勞APP限時「大薯、薯餅買1送1」免費送4塊雞塊、冰炫風29元開嗑

節氣抗暑優惠來了！麥當勞迎接二十四節氣「大暑」，舉行「大暑消薯」好康連發，自即日起至7月26日，打開麥當勞 APP 全球版即可領取多款明星商品「買一送一」與免費贈餐優惠券，讓饕客們用甜甜價開心消暑！

●熱門炸物與冰品「買一送一」一次看

圖／麥當勞提供

本次優惠涵蓋多款人氣商品，單點即可享有「買一送一」，包含有炸物類的大薯、薯餅，以及甜品與飲品：OREO冰炫風、西西里金選冰美式、中杯無糖紅茶／無糖綠茶、38元指定飲品等，相當於只要29元就能開嗑OREO冰炫風。

麥當勞冰炫風。圖／台灣麥當勞

●早餐主餐再加碼！免費爽吃雞塊與薯餅

麥當勞還加碼滿額與早餐回饋，活動期間內，早餐加碼：單點任意早餐餐點，即享加碼「免費送薯餅」乙份，用滿滿活力開啟一天：購買指定經典超值全餐，免費送「4塊麥克雞塊」（優惠可使用至8月10日）。

透過麥當勞APP手機點餐，使用專屬優惠券，天加碼贈送「4塊麥克鷄塊」1份。圖／麥當勞提供

開車騎車一族也有專屬福利！即日起至8月4日止，至得來速消費每車每次可獲「熟客券」乙張，集滿3張即可免費兌換經典「大麥克」乙個，快把握這波超殺活動衝一波門市！

圖／麥當勞提供

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