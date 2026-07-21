大暑狂歡「買一送一」！ 麥當勞APP限時「大薯、薯餅買1送1」免費送4塊雞塊、冰炫風29元開嗑
節氣抗暑優惠來了！麥當勞迎接二十四節氣「大暑」，舉行「大暑消薯」好康連發，自即日起至7月26日，打開麥當勞 APP 全球版即可領取多款明星商品「買一送一」與免費贈餐優惠券，讓饕客們用甜甜價開心消暑！
●熱門炸物與冰品「買一送一」一次看
本次優惠涵蓋多款人氣商品，單點即可享有「買一送一」，包含有炸物類的大薯、薯餅，以及甜品與飲品：OREO冰炫風、西西里金選冰美式、中杯無糖紅茶／無糖綠茶、38元指定飲品等，相當於只要29元就能開嗑OREO冰炫風。
●早餐主餐再加碼！免費爽吃雞塊與薯餅
麥當勞還加碼滿額與早餐回饋，活動期間內，早餐加碼：單點任意早餐餐點，即享加碼「免費送薯餅」乙份，用滿滿活力開啟一天：購買指定經典超值全餐，免費送「4塊麥克雞塊」（優惠可使用至8月10日）。
●得來速獨家好康！集點免費換大麥克
開車騎車一族也有專屬福利！即日起至8月4日止，至得來速消費每車每次可獲「熟客券」乙張，集滿3張即可免費兌換經典「大麥克」乙個，快把握這波超殺活動衝一波門市！
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